Китайцы сделали электрокар с запасом хода 251 км и ценой от 8,3 тыс. долларов

Electric House выпустил Yue 01 mini EV по цене 8,3–11 тысяч долларов

Компания Electric House (или EV House) представила свой новый, полностью электрический мини-автомобиль под названием Yue 01 в доступном ценовом диапазоне от 59 800 до 79 800 юаней (от 730 тыс. до 975 тыс. руб.). Модель предлагается в шести модификациях с двумя вариантами запаса хода: 251 км и 335 км. В скором времени также предложат версию с запасом хода 408 км.

Electric House, основанная в 2021 году, является молодым предприятием, заменившим Xinte Automobile. Yue 01 – второй электромобиль, выпущенный Electric House после мини-электромобиля Young Guangxiaoxin, представленного в августе 2021 года по цене от 59 800 до 65 800 юаней (от 730 тыс. до 801 тыс. долларов).

Electric House Yue 01 mini EV

Габариты пятидверного Yue 01 (длина, ширина, высота) составляют: 3750/1655/1550 мм, колесная база – 2415 мм. У автомобиля 15-дюймовые диски из алюминиевого сплава и двухцветный дизайн экстерьера.

Интерьер двухцветный, соответствующий экстерьеру. Салон оснащен вертикальным экраном мультимедиа диагональю 10,1 дюйма, 7-дюймовой панелью приборов, двухспицевым рулевым колесом с плоской нижней частью и круглыми воздуховодами.

Базовая комплектация мини-хэтча включает такие функции, как вход без ключа, дистанционный запуск двигателя, распознавание голоса, адаптивный круиз-контроль и автономная парковка. Сиденья в начальной комплектации обтянуты тканью, в остальных – искусственной кожей, а задние сиденья могут складываться для перевозки габаритных грузов.

Электродвигатель мощностью 35 кВт приводит в движение передние колеса и обеспечивает максимальную скорость 100 км/ч. Доступны два варианта литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей, обеспечивающих запас хода 251 км и 335 км соответственно. Быстрая зарядка аккумулятора от 30 до 80% занимает всего 30 минут.

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Источник: Carnewschina