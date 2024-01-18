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В этой стране патрулировать городские дороги будут беспилотные машины

15 беспилотных авто дорожной полиции уже тестируют на дорогах Пекина

16 января Пекинское управление демонстрационной зоны автономного вождения опубликовало уведомление о дорожных испытаниях 15 беспилотных патрульных машин.

Малютки-автомобили включили сигнальные огни и под любопытными взглядами прохожих один за другим выехали на дороги общего пользования, приступив к круглосуточному дежурству. В задачи машин входит региональный контроль, помощь в один клик, патрулирование, обеспечение безопасности мероприятий, ретрансляция объявлений и предупреждений, аварийно-спасательные работы и т. д.

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Беспилотники оснащены системой датчиков с обзором на 360 градусов и дальностью слежения до 120 м, а также технологией автономного вождения L4.

Бортовой компьютер может рассчитывать дорожные условия и реагировать на них в режиме реального времени.

Полицейские беспилотники выехали на улицы города
Полицейские беспилотники выехали на улицы города

Кроме того, автомобиль за 30 секунд может сам заменить батарею, а запас хода такого электрокара на одной зарядке составляет 100 километров.

Зона испытания машин ограничена 60 квадратными километрами, но здесь расположено множество густонаселенных улиц, торговые центры, парки, зоны отдыха и станции метро.

Благодаря внедрению таких инновационных проектов, как «умные дороги», «облако реального времени» и «надежная сеть», в беспилотных патрульных машинах смогли совместить технологию автономного вождения и интеллектуальную деятельность полиции. Полицейские беспилотники могут нести «службу» на заданных участках дороги в любых погодных условиях.

Источник: news.cn

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 44
18.01.2024
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