Белорусский электромобиль BelGee EX50 – известны характеристики!

Электрокроссовер BelGee EX50 из РБ сможет проезжать 400 км на одной зарядке

В Сеть слили характеристики электрического кроссовера BelGee EX50, который на заводе «БелДжи» спроектировали на базе предыдущего поколения Geely Coolray и вчера представили Лукашенко. Источник публикует фотографию с презентационной табличкой, на которой можно различить следующие данные.

BelGee EX50, характеристики

Снаряженная/полная масса – 1815/2115 кг

Батарея – литий-ионная, 65 кВт*ч

Запас хода – 400 км

Тип электродвигателя – синхронный

Привод – передний

Номинальная мощность – 80 кВт (109 л.с.)

Максимальная мощность – 120 кВт (163 л.с.)

Крутящий момент – 300 Нм

Максимальная скорость – 130 км/ч.

У бензинового BelGee X50 в РБ высокая локализация – по контракту, это позволяет модифицировать платформу Geely

До конца 2024 года будет выпущена опытно-промышленная партия, модель пройдет сертификацию. Цену на электрический BelGee EX50 официально пока не называют, но обещают, что она будет «конкурентной». Отметим, что бензиновый BelGee X50, фактически клон предыдущего поколения Geely Coolray, продается в России по цене 2 290 990 рублей.

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Источник: Автопоток