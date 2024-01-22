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Останавливаться нельзя — Лукашенко в ходе экскурсии на «БелДжи» призвал к локализации

Президент Белоруссии лично посетил производство Geely с комплектующими из России

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко продемонстрировали новую модель автомобиля Geely в ходе его посещения совместного белорусско-китайского предприятия по сборке автомобилей. Видео обнародовал Telegram-канал «Пул первого».

Генеральный директор завода «БелДжи» Геннадий Свидерский лично проводил экскурсию белорусскому лидеру, включая цеха, в которых налажена сборка BelGee X50.

BelGee X50
BelGee X50
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«Варим, врезки, аккумулятор ставим, стекло российское ставим. То, что касается электронных блоков "Агат", – ставим. Красим сами, шины, конечно, "Белшина", диски из Красноярска. Раз мы в Союзном государстве, значит, мы должны кооперироваться максимально», — рассказал гендиректор о новом автомобиле.

Лукашенко подчеркнул, что было бы отлично, если бы на белорусском предприятии использовались исключительно отечественные комплектующие. При этом он одобрительно уточнил, что «сотрудничество с Россией также подходит». Свидерский рассказал о планах производить силами завода бамперы и фары, подчеркнув, что предприятия Белоруссии пообещали помочь с локализацией сидений и бензобаков.

«На этом нельзя останавливаться. Это по локализации второй шаг. Будем считать, что что-то вы там сделали по локализации, но нам надо делать и следующий, третий шаг», — констатировал белорусский президент.

Отмечается, что автомобиль BelGee X50 будет предлагаться в трех комплектациях: Standart, Comfort и Flagship. Цены на рынке РФ – 1,9 млн, 2 млн и 2,2 млн рублей соответственно.

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Источник: t.me/pul_1

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia и BelGee
Количество просмотров 2
22.01.2024
Фото:Wikimedia и BelGee
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