Geely становится бестселлером в России
В 2023 году китайский автопроизводитель Geely достиг значительного успеха на российском рынке, увеличив продажи в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».
За весь 2023 год в России было реализовано более 93,5 тыс. новых автомобилей марки Geely, что в 3,5 раза больше, чем в 2022 году. При этом самым продаваемым автомобилем Geely в России стал кроссовер Coolray, на который пришлось 38,2 тыс. проданных единиц, что в 2,9 раза больше, чем в 2022 году.
На втором месте по продажам оказался кроссовер Monjaro, который появился на российском рынке в марте 2023 года и за это время разошелся тиражом в 20,4 тыс. штук. Следом идет Atlas Pro, продажи которого в России за 2023 год выросли в 2,4 раза до 17,7 тыс. штук.
Осенью 2023 года модельный ряд Geely на российском рынке пополнил кроссовер BelGee X50, который собирается в Белоруссии. В ноябре в России также стартовали продажи седана Emgrand.
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Источник: «Автостат»
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