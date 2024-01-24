Не буксуй! Рассказываем, как быстро выбраться из снежного заноса
Нынешняя зима бьет рекорды по снегопадам, и водители во многих регионах столкнулись с последствиями этого по полной программе. В связи с этим эксперт «За рулем» Алексей Ревин вспомнил основные приемы опытных водителей, помогающие выезжать из сугробов и снежных заносов. Некоторые из приемов элементарные, но в современной жизни почему-то забываются.
Совет по поводу буксования – как раз из этой «оперы». Давайте разберемся, что делать, если одно ведущее колесо попало на скользкую поверхность, а другие тонут в снегу?
Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:
— Не буксуйте попусту. Пробуксовка помогает разве что при штурме подъема, когда под колесами тонкий лед: шина расплавит его и зацепится за асфальт. Так делают водители фур на скользких коротких подъемах. В остальных случаях вращающееся колесо плавит снег, и он превращается в мокрый лед – более скользкое покрытие придумать сложно.
Вместо буксования на переднеприводном автомобиле лучше покрутить рулем. Возможно, в каком-то положении колеса зацепятся и вытянут автомобиль. Если у машины задний привод, колеса ставьте прямо – так сопротивление меньше и выехать проще.
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