Не буксуй! Рассказываем, как быстро выбраться из снежного заноса

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Эксперт «За рулем»: что делать вместо буксования, чтобы выехать из сугроба

Нынешняя зима бьет рекорды по снегопадам, и водители во многих регионах столкнулись с последствиями этого по полной программе. В связи с этим эксперт «За рулем» Алексей Ревин вспомнил основные приемы опытных водителей, помогающие выезжать из сугробов и снежных заносов. Некоторые из приемов элементарные, но в современной жизни почему-то забываются.

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Совет по поводу буксования – как раз из этой «оперы». Давайте разберемся, что делать, если одно ведущее колесо попало на скользкую поверхность, а другие тонут в снегу?

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— Не буксуйте попусту. Пробуксовка помогает разве что при штурме подъема, когда под колесами тонкий лед: шина расплавит его и зацепится за асфальт. Так делают водители фур на скользких коротких подъемах. В остальных случаях вращающееся колесо плавит снег, и он превращается в мокрый лед – более скользкое покрытие придумать сложно.

Вместо буксования на переднеприводном автомобиле лучше покрутить рулем. Возможно, в каком-то положении колеса зацепятся и вытянут автомобиль. Если у машины задний привод, колеса ставьте прямо – так сопротивление меньше и выехать проще.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
24.01.2024
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