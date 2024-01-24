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Reuters: Tesla намерена выпускать по 10 тысяч новых электрокаров каждую неделю

Tesla решила выпустить новый кроссовер Redwood по демократичной цене

Tesla готовит к выпуску новую модель электромобиля под рабочим названием Redwood. Согласно планам компании, дебют новинки запланирован на середину 2025 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Уточняется, что новый автомобиль позиционируется как «компактный кроссовер», и его целевой аудиторией называется массовый потребитель. Цена на старте составит порядка 25 тысяч долларов (примерно 2,197 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

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Благодаря такой низкой стоимости электрический кроссовер сможет составить конкуренцию китайским автомобилям, включая BYD. Напомним, именно эта марка обогнала Tesla по продажам в четвертом квартале 2023 года.

Источники утверждают, что Tesla ставит перед собой амбициозные планы по выпуску 10 тысяч электромобилей нового поколения в неделю. Ранее владелец компании Илон Маск анонсировал начало продаж нового электропикапа Cybertruck. Это произошло спустя четыре года после официальной презентации прототипа. Начальная цена Tesla Cybertruck в США составляет 61 тысячу долларов (5,36 млн рублей по актуальному курсу).

Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
24.01.2024
Фото:Unsplash
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