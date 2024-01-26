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Маск испугался «китайской экспансии» и требует ввести торговые ограничения против КНР

Маск увидел угрозу от Китая в виде монополизации мирового автомобильного рынка

Миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск призвал ввести торговые ограничения в отношении Китая. Об этом американский предприниматель заявил в ходе общения с аналитиками после публикации отчетности за четвертый квартал 2023 года. Об этом пишет Reuters.

Согласно отчету, китайский бренд BYD обогнал Tesla и стал мировым лидером по продажам электромобилей. Маск убежден, что китайские автомобили «уничтожат большинство других автомобильных компаний в мире», если власти не введут торговые ограничения.

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«Если не будет никаких торговых барьеров, они в значительной степени уничтожат большинство других автомобильных компаний в мире», — предупредил бизнесмен.

Согласно сведениям The Wall Street Journal, продажи BYD за последние три месяца 2023 года составили 526 тысяч электрокаров, а Tesla – только 484,5 тыс. BYD также возглавил рейтинги продаж в Таиланде и уже близок к тому, что будет доминировать на рынках Австралии и Израиля.

О том, что BYD вскоре обгонит Tesla, Bloomberg писал еще в конце декабря прошлого года. По мнению экспертов агентства, китайский производитель пока уступает Tesla по ряду ключевых показателей, включая выручку, прибыль и рыночную капитализацию, но уже совсем скоро этот разрыв может сократиться.

Одним из преимуществ BYD перед конкурентами является производство собственных аккумуляторов. Еще до выхода на авторынок в 2000-х годах BYD стал первым китайским поставщиком литий-ионных аккумуляторов для Motorola и Nokia. А уже в 2008 году компания презентовала свой первый гибридный автомобиль – седан BYD F3DM.

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Источник: forbes.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
26.01.2024
Фото:Wikimedia
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