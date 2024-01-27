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Сугробы по капот! Еще одно очень снежное видео с Сахалина

МВД РФ опубликовало видеоролик о последствиях снегопадов в Сахалинской области

«За рулем» уже знакомил читателей с тем, как нынешняя непростая ситуация на Сахалине выглядит глазами спасателей МЧС, теперь же о работе в тяжелых условиях рассказали сотрудники местной полиции. Сообщается, что подразделения несут службу в усиленном режиме, ведь в связи с сильным снегопадом и ветром в Сахалинской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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Обеспечение безопасности на дорогах Южно-Сахалинска и междугородних сообщениях взял под личный контроль начальник УМВД России по Сахалинской области генерал-майор полиции Арсен Исагулов. На заседании оперативного штаба уже обозначены самые важные направления, по которым предстоит работать.

«В настоящий момент остановлена работа всего общественного и междугороднего транспорта, поскольку снежные переметы достигают метр в высоту. Сотрудники сахалинской Госавтоинспекции совместно с ГУ МЧС региона осуществляют патрулирование улиц, помогают водителям, попавшим в снежный плен. Также полицейскими выставлены посты и организовано перекрытие дорог на выездах из областного центра. Видимость при передвижении транспорта приближается к нулевой», – рассказали в пресс-центре МВД России.

Уточняется, что инспекторы помогают застрявшим на дороге автомобилистам и, если нужно, сопровождают их до пунктов обогрева. На неделе в работах по перекрытию дорог были задействованы 40 экипажей на 13 постах, в том числе в Южно-Сахалинске, Долинске, Томари, Аниве, Корсакове, Холмске. Кроме того, есть и резервные экипажи, с помощью которых дополнительно ограничат движение, если будет необходимость.

Совместно с Минтрансом полиция информирует граждан о перекрытии дорог. По ночам из движущихся по трассам автомобилей планируют формировать колонны и сопровождать их до ближайших населенных пунктов или пунктов обогрева.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:МВД Медиа
27.01.2024
Фото:МВД Медиа
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