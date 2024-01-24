Ничего необычного, просто дороги Сахалина прямо сейчас (видео)

МЧС опубликовало ролик о последствиях циклона в Сахалинской области

На Сахалинскую область обрушился мощнейший циклон. В результате обширного снегопада работа многих служб была фактически парализована – жители не могли добраться до мест назначения. В определенный момент отсутствовала возможность доехать и даже дойти до ближайшего магазина, районной поликлиники, родственников в соседнем микрорайоне.

На помощь местным жителям пришли сотрудники МЧС России. Пресс-служба министерства опубликовала видеоролик, в котором показано, как вездеходная техника заменила обычную городскую – сразу после окончания пурги горожан развозили гусеничные вездеходы и полноприводные КАМАЗы, управляемые сотрудниками МЧС.

К настоящему моменту спасатели отбуксировали 75 застрявших автомобилей, доставили до медучреждений более 10 человек, отвезли в гостиницы свыше 60 пассажиров задержанных авиарейсов, а также сопроводили до больницы беременную женщину и врачей.

В работах участвуют более 50 сотрудников и 10 единиц техники МЧС России. Обстановка в регионе остается сложной: движение на восьми участках региональных и федеральных автодорог полностью закрыто, не работает паромная переправа из Холмска в Ванино.

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Источник: МЧС России