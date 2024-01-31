Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Wey 05
31 января
295 л.с., расход 7,7 л/100 км, 12 колонок — продажи в феврале
Премиальный бренд из Китая выведет в феврале на...
Звание «Женского автомобиля года» 2024 будут оспаривать пять моделей
31 января
Звание «Женского автомобиля года» 2024 будут оспаривать пять моделей
Жюри WWCOTY назвало финалистов конкурса на...
Новый кроссовер Nissan появился в РФ по цене «китайца»
31 января
Новый кроссовер Nissan появился в РФ по цене «китайца»
В РФ есть в продаже новый кроссовер Nissan...

Реалии Сахалина: идешь по утрамбованному снегу, оказывается — это крыши машин

Дружно, все вместе: как на Сахалине справляются с последствиями циклона

Жители юга Сахалина до сих пор «разгребают» последствия продолжительного снежного циклона, который обрушился на регион 23 января 2024 года. Остров почти на неделю был отрезан от внешнего мира, и сильная метель с порывами ветра до 30 м/с парализовала жизнь в нескольких населенных пунктах. Сугробы достигали 2–3 м в высоту, в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Последствия снегопада на Сахалине
Последствия снегопада на Сахалине

В Южно-Сахалинске и других южных районах острова выпала месячная норма осадков, а в селе Новиково зафиксировали даже три месячные нормы снега.

Циклон парализовал транспортное движение: аэропорт не принимал самолеты, паромная переправа была приостановлена, а дороги стали непроходимыми из-за сугробов. Некоторые сахалинцы, игнорируя предупреждения, отправлялись в путь на своих машинах, а потом спасателям приходилось вызволять их из снежного плена.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Не ходили пригородные поезда, поезда дальнего следования, межрайонные пассажирские автобусы, городской транспорт и такси. Личные автомобили на открытых парковках оказались надолго погребены под снегом.

Люди снимали на телефоны, как идут по утрамбованному снегу, а потом оказывалось, что это крыши автомобилей.

Сейчас на Сахалине солнечная погода, но спецтехника до сих пор разгребает тонны снега. Завершить основную работу по расчистке власти планируют до конца недели. Нужно отметить, что местные жители активно помогают властям: вооруженные лопатами, они не только раскапывают личные автомобили, но и занимаются расчисткой дворов и прокладыванием дорожек от подъездов к дорогам.

Ранее мы рассказывали, что многие сахалинцы не унывали, несмотря на разгул стихии, и устраивали «заплывы» по снегу к своим машинам, с удовольствием снимая это на видео.

Источник: ТАСС

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Сергей Красноухов/ТАСС
31.01.2024
Фото:Сергей Красноухов/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0