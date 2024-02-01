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Официально: кроссовер Omoda E5 показали в Москве

Продажи кроссовера Omoda E5 в России стартуют весной

Китайский производитель Omoda привез в Россию свой первый электрический кроссовер. Дебют модели E5 состоялся в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького в Москве. Об этом стало известно из официального сообщения компании.

Представители компании рассказали, что запаса хода Omoda E5 на одном заряде батареи хватит на 430 км. Расход заряда составляет 15,5 кВч на 100 км. Благодаря инновационной технологии быстрой зарядки пополнить запасы аккумулятора с 20 до 80% можно будет всего за полчаса.

Omoda E5
Omoda E5
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Отмечается, что официальный запуск новинки на российском рынке состоится уже весной текущего года. В настоящее время линейка бренда представлена на рынке России кроссовером C5, седаном S5 и его спортивной версией S5 GT.

Стоит отметить, что Omoda специализируется на производстве автомобилей с футуристичным дизайном, и новая модель E5 не стала исключением.

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Источник: iz.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Omoda
Количество просмотров 1
01.02.2024
Фото:Omoda
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