Зеленая повестка в РФ: в начале 2024 года на рынке появится электрокар Omoda

Omoda: до конца 2023 года в Европе начнутся продажи электрокара E5

Официальный старт продаж электромобиля Omoda E5 в Европе состоится до конца 2023 года. Компания анонсировала появление модели в России в первом квартале 2024 года. Об этом «Автоновостям дня» сообщили в пресс-службе китайского производителя.

«Один из главных мировых трендов заключается в охране окружающей среды и создании экологически чистой транспортной системы. Правительства стран на законодательном уровне поддерживают производителей и владельцев транспортных средств на электрической тяге, это подталкивает концерны к увеличению инвестиций в исследования и разработку электромобилей нового поколения (NEV)», — отмечают в Omoda.

Omoda E5

В настоящее время марка Omoda охватывает 20 мировых рынков, а теперь все европейские жители могут по достоинству оценить функционал электрокара Omoda E5. Стоит отметить, что Европа является лидером в вопросах сокращения выбросов углекислого газа в транспортной сфере. Это направление полностью соответствует вектору развития Omoda. Согласно официальным данным, в период с 2018 по 2022 годы ежегодные темпы роста продаж NEV в Европе составили 58%.

Omoda E5

Предполагается, что инновационный электромобиль Omoda E5 станет одним из бестселлеров европейского рынка. У новинки высокая энергоэффективность, расход электроэнергии всего 15,5 кВт/ч на 100 км. Это позволит проехать в автономном режиме до 430 км. Благодаря технологии быстрой зарядки, на пополнение запасов аккумулятора Omoda E5 с 20% до 80% понадобится всего за 30 минут.

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Источник: avtonovostidnya.ru