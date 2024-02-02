Штрафы ГИБДД будет автоматически взыскивать специальный отдел приставов

Глава ФССП Дмитрий Аристов: штрафы ГИБДД будут взыскивать быстрее

Штрафы ГИБДД будут автоматически взыскиваться специальным отделом судебных приставов, заявил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов. Таким образом, для более оперативного взыскания штрафов ГИБДД они будут сосредоточены в одном отделе вместо распределения по регионам.

В настоящее время электронные версии постановлений о штрафах ГИБДД поступают к приставам в центральном аппарате, после чего направляются на исполнение в региональные органы.

В этом был смысл, когда у ФССП не было обмена данными с кредитными организациями. Сейчас связь налажена с 300 кредитными организациями, и этот метод кажется устаревшим.

Так, за 2023 год было 22 млн постановлений ГИБДД, это почти каждое третье исполнительное производство. Но штрафы эти в основном до 3 тысяч рублей, а значит, с имуществом должников приставы работать не могут.

Поэтому было решено создать специализированный отдел централизованного электронного исполнения штрафов ГИБДД. Его работа будет отличаться только тем, что все штрафы, вынесенные в электронном виде, будут поступать в одно место, и оттуда будут рассылать запросы о счетах в банке конкретного должника. Когда денежные средства будут найдены, на них наложат взыскание.

В прошлом году этот отдел начал работу в тестовом режиме. Из 18 тысяч штрафов удалось взыскать 84%.

В 2024-2025 годах ФССП планирует постепенно перевести миллионы невыплаченных штрафов в этот отдел, что повысит эффективность работы и позволит сосредоточить усилия приставов на тех видах производств, которые требуют непосредственного взаимодействия с должниками.

Столичный Дептранс решил перечислить люксовые автомобили, которые незаконно паркуются на местах для инвалидов. Видимо, владельцы этих машин люди крайне «экономные», и вероятно штрафы оплачивать тоже не торопятся.

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Источник: РИА Новости