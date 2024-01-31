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Перечислили люксовые авто, которые незаконно паркуются в местах для инвалидов

В 2023 году в Москве эвакуировали 29 тыс. авто с мест для людей с инвалидностью

Не менее 10% мест на столичных парковках выделено для людей с инвалидностью и тех, кто их перевозит. Занимать эти места позволено только машинам, на которых законно установлен знак «Инвалид». Остальные транспортные средства работники «Московского паркинга» по решению ГИБДД перемещают на спецстоянку.

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Из более чем 29 тыс. автомобилей, эвакуированных в 2023 году на спецстоянку, встречалось немало и люксовых авто:

  • Mercedes-Benz – 1150 случаев
  • BMW – 1137 случаев
  • Porsche –148
  • Jaguar – 57
  • Cadillac – 38
  • Tesla – 20
  • Bentley – 8
  • Maserati – 6
  • Lamborghini – 1
  • Maybach – 1.

Сотрудники «Московского паркинга» постоянно держат под контролем соблюдение правил парковки на местах для инвалидов, сообщили в столичном Дептрансе. Так что нарушителям придется расплачиваться.

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Сейчас штраф за неправомерную парковку на месте для инвалидов в столице составляет 5 тысяч рублей.В некоторых случаях автомобиль еще и перемещают на спецстоянку.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

Как вы понимаете, все остальные – это самые разные машины, от Лады до «китайцев». Еще бы глянуть статистику зарегистрированного транспорта инвалидов. Иногда смотришь, как из Мерседеса GLS со значком «Инвалид» выходят вполне здоровые люди – и сразу начинаешь беспокоиться об их здоровье.

Источник: Дептранс Москвы

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 8
31.01.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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