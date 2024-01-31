Перечислили люксовые авто, которые незаконно паркуются в местах для инвалидов

В 2023 году в Москве эвакуировали 29 тыс. авто с мест для людей с инвалидностью

Не менее 10% мест на столичных парковках выделено для людей с инвалидностью и тех, кто их перевозит. Занимать эти места позволено только машинам, на которых законно установлен знак «Инвалид». Остальные транспортные средства работники «Московского паркинга» по решению ГИБДД перемещают на спецстоянку.

Из более чем 29 тыс. автомобилей, эвакуированных в 2023 году на спецстоянку, встречалось немало и люксовых авто:

Mercedes-Benz – 1150 случаев

BMW – 1137 случаев

Porsche –148

Jaguar – 57

Cadillac – 38

Tesla – 20

Bentley – 8

Maserati – 6

Lamborghini – 1

Maybach – 1.

Сотрудники «Московского паркинга» постоянно держат под контролем соблюдение правил парковки на местах для инвалидов, сообщили в столичном Дептрансе. Так что нарушителям придется расплачиваться.

Сейчас штраф за неправомерную парковку на месте для инвалидов в столице составляет 5 тысяч рублей.В некоторых случаях автомобиль еще и перемещают на спецстоянку.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Как вы понимаете, все остальные – это самые разные машины, от Лады до «китайцев». Еще бы глянуть статистику зарегистрированного транспорта инвалидов. Иногда смотришь, как из Мерседеса GLS со значком «Инвалид» выходят вполне здоровые люди – и сразу начинаешь беспокоиться об их здоровье.

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Источник: Дептранс Москвы