За самовольную замену некоторых деталей авто водитель заплатит штраф в 5 тысяч рублей

Водителям объяснили, замена каких деталей авто обернется лишением прав до года

Самовольная замена определенных деталей автомобиля без предварительного разрешения ГИБДД предусматривает штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от шести месяцев до года. Такое разъяснение дали в ГИБДД корреспонденту ресурса njcar.ru.

Речь идет о статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в список запрещенных к замене запчастей входят некоторые кузовные элементы: бамперы, пластиковые обвесы, спойлеры, а также светотехника (фары головного света, задние фонари), колесные диски, внешние зеркала и некоторые другие компоненты.

Если эти детали оторвутся во время аварии или при передвижении на высокой скорости, они будут представлять угрозу для других участников движения. Поэтому перед их заменой необходимо провести обязательную процедуру сертификации в специализированной лаборатории и зарегистрировать все изменения в ГИБДД.

Отмечается, что бампер должен быть изготовлен из ударопрочного пластика. Только в этом случае во время ДТП он не образует острых осколков. Аналогичные требования применяются к стеклам и зеркалам на автомобиле.

Также в ГИБДД напомнили, что все детали салона, включая руль, кресла и другие элементы, спроектированы с учетом необходимой безопасности для водителя и пассажиров. И поэтому их самостоятельная замена тоже под запретом.

Замена заводских колес может значительно изменить характеристики автомобиля. Если владелец машины установит колесные диски нестандартных размеров, увеличится нагрузка на двигатель и трансмиссию. Кроме того, в работе спидометра могут возникнуть неполадки, что тоже повлечет негативные последствия.

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Источник: krasnodarmedia.su