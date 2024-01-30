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За самовольную замену некоторых деталей авто водитель заплатит штраф в 5 тысяч рублей

Водителям объяснили, замена каких деталей авто обернется лишением прав до года

Самовольная замена определенных деталей автомобиля без предварительного разрешения ГИБДД предусматривает штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от шести месяцев до года. Такое разъяснение дали в ГИБДД корреспонденту ресурса njcar.ru.

Речь идет о статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в список запрещенных к замене запчастей входят некоторые кузовные элементы: бамперы, пластиковые обвесы, спойлеры, а также светотехника (фары головного света, задние фонари), колесные диски, внешние зеркала и некоторые другие компоненты.

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Если эти детали оторвутся во время аварии или при передвижении на высокой скорости, они будут представлять угрозу для других участников движения. Поэтому перед их заменой необходимо провести обязательную процедуру сертификации в специализированной лаборатории и зарегистрировать все изменения в ГИБДД.

Отмечается, что бампер должен быть изготовлен из ударопрочного пластика. Только в этом случае во время ДТП он не образует острых осколков. Аналогичные требования применяются к стеклам и зеркалам на автомобиле.

Также в ГИБДД напомнили, что все детали салона, включая руль, кресла и другие элементы, спроектированы с учетом необходимой безопасности для водителя и пассажиров. И поэтому их самостоятельная замена тоже под запретом.

Замена заводских колес может значительно изменить характеристики автомобиля. Если владелец машины установит колесные диски нестандартных размеров, увеличится нагрузка на двигатель и трансмиссию. Кроме того, в работе спидометра могут возникнуть неполадки, что тоже повлечет негативные последствия.

Источник: krasnodarmedia.su

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
30.01.2024
Фото:Depositphotos
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