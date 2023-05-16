Восстановленные запчасти: что, как и почем
Правительство РФ поручило трем министерствам рассмотреть возможность создания индустрии по восстановлению подержанных автозапчастей. И начало процессу уже положено.
Например, в 2016 году открылся центр промышленного восстановления трансмиссий ZF под эгидой самой ZF. Да, компания прекратила поставки в Россию, но сам центр с оборудованием и командой специалистов никуда не делся и исправно работает. Подобных центров по стране наберется еще десяток-другой, но они разрозненные, каждый отвечает за что-то одно, и до системной индустрии еще очень далеко.
Восстановление деталей выгодно не только в период кризисов и дефицита, а вообще само по себе, поэтому давно практикуется в мире. Выгода для автовладельцев в том, что восстановленные компоненты по характеристикам близки к новым, могут служить еще много лет, а стоят дешевле. Для самих «восстановителей» это прибыльный бизнес. Для общества в целом тоже выгода – создаются рабочие места и экономятся ресурсы. Прежде всего, металлы и энергия.
Восстановление и ремонт: что общего и в чем разница
Восстановленной деталью называют компонент, при изготовлении которого частично или полностью использованы элементы, бывшие в употреблении.
То есть восстановление – это не ремонт вышедшего из строя агрегата с частичной заменой изношенных деталей, а скорее постройка нового «в соответствии с заводскими спецификациями».
Неизвестно, как это реализуют у нас, но мировая практика исповедует узкую специализацию, применение заводских технологий, контроль качества, фирменную упаковку и гарантию на год или полгода.
В международной классификации бытует также термин «воспроизведенные детали». Им обозначают агрегаты, восстановленные на производственных мощностях завода-изготовителя. Многие заводы имеют такие подразделения – в их числе Bosch, Cardone Industries, TRW.
Первый подход обычно называют rebuilding, второй – remanufacturing, это высшая форма ребилдинга. Наибольшее развитие первый получил в США, Европе и Японии. Но огромные ребилдинговые сети, объединяющие сотни разнопрофильных компаний, сравнительно недавно создали в Китае (с одобрения властей КНР) и Бразилии.
Как реализуется ребилдинг?
При ремонте обычно заменяют или чинят вышедший из строя компонент, не особо заморачиваясь всем прочим. При ребилдинге агрегат подлежит углубленной диагностике, разборке до винтика и дефектовке всех деталей. С максимальным применением специализированного оборудования. Стоит задача не просто починить, а радикально обновить и вернуть первозданный вид.
Если это коробка передач, то сначала ее отмывают щелочным раствором в специальной «душевой», затем отправляют в дробеструйную камеру – обрабатывают пластиковой крошкой.
Теперь коробка готова к диагностике – сначала электронной части. Дилерским или заводским сканером изучают показания блока управления. Потом – полная разборка и проверка всего, что может быть изношенным, микрометром по таблицам допусков. Все негодные элементы заменяют, резиновые и пластиковые элементы – по умолчанию, вне зависимости от их состояния. Те, которым замена не требуется, – тщательно очищаются, в том числе ультразвуком. Если гидротрансформатор (часто он неразборный) признан исправным, то всё равно подлежит промывке маслом под давлением. Для ремонта существует специализированное оборудование.
Собранную коробку проверяют в водяной ванне под давлением на герметичность. Далее – прошивка всей электроники актуальным на данный момент софтом с привязкой к конкретному двигателю. В агрегат заливают рабочую жидкость и отправляют на стенд: проверка работоспособности во всех режимах. Если всё нормально, коробка идет на склад готовой продукции.
Продолжение – на следующей странице.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен