Восстановленные запчасти: что, как и почем

В России собрались наладить ребилдинг, дающий вторую жизнь агрегатам автомобиля.

Правительство РФ поручило трем министерствам рассмотреть возможность создания индустрии по восстановлению подержанных автозапчастей. И начало процессу уже положено.

Например, в 2016 году открылся центр промышленного восстановления трансмиссий ZF под эгидой самой ZF. Да, компания прекратила поставки в Россию, но сам центр с оборудованием и командой специалистов никуда не делся и исправно работает. Подобных центров по стране наберется еще десяток-другой, но они разрозненные, каждый отвечает за что-то одно, и до системной индустрии еще очень далеко.

Восстановление деталей выгодно не только в период кризисов и дефицита, а вообще само по себе, поэтому давно практикуется в мире. Выгода для автовладельцев в том, что восстановленные компоненты по характеристикам близки к новым, могут служить еще много лет, а стоят дешевле. Для самих «восстановителей» это прибыльный бизнес. Для общества в целом тоже выгода – создаются рабочие места и экономятся ресурсы. Прежде всего, металлы и энергия.

Восстановление и ремонт: что общего и в чем разница

Восстановленной деталью называют компонент, при изготовлении которого частично или полностью использованы элементы, бывшие в употреблении.

То есть восстановление – это не ремонт вышедшего из строя агрегата с частичной заменой изношенных деталей, а скорее постройка нового «в соответствии с заводскими спецификациями».

Неизвестно, как это реализуют у нас, но мировая практика исповедует узкую специализацию, применение заводских технологий, контроль качества, фирменную упаковку и гарантию на год или полгода.

В международной классификации бытует также термин «воспроизведенные детали». Им обозначают агрегаты, восстановленные на производственных мощностях завода-изготовителя. Многие заводы имеют такие подразделения – в их числе Bosch, Cardone Industries, TRW.

Первый подход обычно называют rebuilding, второй – remanufacturing, это высшая форма ребилдинга. Наибольшее развитие первый получил в США, Европе и Японии. Но огромные ребилдинговые сети, объединяющие сотни разнопрофильных компаний, сравнительно недавно создали в Китае (с одобрения властей КНР) и Бразилии.

Восстановление, в привычном российском его понимании, чаще всего базируется на типовых кит-комплектах для «ребилда» того или иного агрегата или его отдельных частей (rebuild kit). На самом деле, это скорее ремкомплекты, поскольку их применение отнюдь не означает приведение всего агрегата в полностью исправное состояние. А восстановление по науке подразумевает именно полный шоколад.

Как реализуется ребилдинг?

При ремонте обычно заменяют или чинят вышедший из строя компонент, не особо заморачиваясь всем прочим. При ребилдинге агрегат подлежит углубленной диагностике, разборке до винтика и дефектовке всех деталей. С максимальным применением специализированного оборудования. Стоит задача не просто починить, а радикально обновить и вернуть первозданный вид.

Если это коробка передач, то сначала ее отмывают щелочным раствором в специальной «душевой», затем отправляют в дробеструйную камеру – обрабатывают пластиковой крошкой.

Теперь коробка готова к диагностике – сначала электронной части. Дилерским или заводским сканером изучают показания блока управления. Потом – полная разборка и проверка всего, что может быть изношенным, микрометром по таблицам допусков. Все негодные элементы заменяют, резиновые и пластиковые элементы – по умолчанию, вне зависимости от их состояния. Те, которым замена не требуется, – тщательно очищаются, в том числе ультразвуком. Если гидротрансформатор (часто он неразборный) признан исправным, то всё равно подлежит промывке маслом под давлением. Для ремонта существует специализированное оборудование.

Собранную коробку проверяют в водяной ванне под давлением на герметичность. Далее – прошивка всей электроники актуальным на данный момент софтом с привязкой к конкретному двигателю. В агрегат заливают рабочую жидкость и отправляют на стенд: проверка работоспособности во всех режимах. Если всё нормально, коробка идет на склад готовой продукции.

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