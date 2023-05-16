#
ПараимпортЛето, дача...Сделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Авторынок России вернулся к уровню СССР: да/нет?Авторынок России вернулся к уровню СССР: да/нет?
Дефицит автомобилей не самый главный фактор,...
По Москве запустят ралли для всех желающих. С призами!По Москве запустят ралли для всех желающих. С призами!
Первыми маршрут опробуют экипажи участников...
Haval Xiaolong MAXНовые кроссоверы – Haval Xiaolong и Xiaolong MAX
У них двигатели нового поколения, а у версии...

Восстановленные запчасти: что, как и почем

В России собрались наладить ребилдинг, дающий вторую жизнь агрегатам автомобиля.

За РулемЗапчасти за год подорожали на 20%, по ряду позиций – на 40-80%

Правительство РФ поручило трем министерствам рассмотреть возможность создания индустрии по восстановлению подержанных автозапчастей. И начало процессу уже положено.

Например, в 2016 году открылся центр промышленного восстановления трансмиссий ZF под эгидой самой ZF. Да, компания прекратила поставки в Россию, но сам центр с оборудованием и командой специалистов никуда не делся и исправно работает. Подобных центров по стране наберется еще десяток-другой, но они разрозненные, каждый отвечает за что-то одно, и до системной индустрии еще очень далеко.

Восстановление деталей выгодно не только в период кризисов и дефицита, а вообще само по себе, поэтому давно практикуется в мире. Выгода для автовладельцев в том, что восстановленные компоненты по характеристикам близки к новым, могут служить еще много лет, а стоят дешевле. Для самих «восстановителей» это прибыльный бизнес. Для общества в целом тоже выгода – создаются рабочие места и экономятся ресурсы. Прежде всего, металлы и энергия.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа Рулем7 причин купить этот классный гаджет для автомобилистовЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Восстановление и ремонт: что общего и в чем разница

Восстановленной деталью называют компонент, при изготовлении которого частично или полностью использованы элементы, бывшие в употреблении.

За РулемРоссию завалили поддельными запчастями

То есть восстановление – это не ремонт вышедшего из строя агрегата с частичной заменой изношенных деталей, а скорее постройка нового «в соответствии с заводскими спецификациями».

Неизвестно, как это реализуют у нас, но мировая практика исповедует узкую специализацию, применение заводских технологий, контроль качества, фирменную упаковку и гарантию на год или полгода.

В международной классификации бытует также термин «воспроизведенные детали». Им обозначают агрегаты, восстановленные на производственных мощностях завода-изготовителя. Многие заводы имеют такие подразделения – в их числе Bosch, Cardone Industries, TRW.

Первый подход обычно называют rebuilding, второй – remanufacturing, это высшая форма ребилдинга. Наибольшее развитие первый получил в США, Европе и Японии. Но огромные ребилдинговые сети, объединяющие сотни разнопрофильных компаний, сравнительно недавно создали в Китае (с одобрения властей КНР) и Бразилии.

Восстановление, в привычном российском его понимании, чаще всего базируется на типовых кит-комплектах для «ребилда» того или иного агрегата или его отдельных частей (rebuild kit). На самом деле, это скорее ремкомплекты, поскольку их применение отнюдь не означает приведение всего агрегата в полностью исправное состояние. А восстановление по науке подразумевает именно полный шоколад.
Восстановление, в привычном российском его понимании, чаще всего базируется на типовых кит-комплектах для «ребилда» того или иного агрегата или его отдельных частей (rebuild kit). На самом деле, это скорее ремкомплекты, поскольку их применение отнюдь не означает приведение всего агрегата в полностью исправное состояние. А восстановление по науке подразумевает именно полный шоколад.

Как реализуется ребилдинг?

За РулемСданные в утиль авто хотят разбирать на запчасти

При ремонте обычно заменяют или чинят вышедший из строя компонент, не особо заморачиваясь всем прочим. При ребилдинге агрегат подлежит углубленной диагностике, разборке до винтика и дефектовке всех деталей. С максимальным применением специализированного оборудования. Стоит задача не просто починить, а радикально обновить и вернуть первозданный вид.

Если это коробка передач, то сначала ее отмывают щелочным раствором в специальной «душевой», затем отправляют в дробеструйную камеру – обрабатывают пластиковой крошкой.

За РулемПроблемная «механика»: 5 самых ненадежных коробок

Теперь коробка готова к диагностике – сначала электронной части. Дилерским или заводским сканером изучают показания блока управления. Потом – полная разборка и проверка всего, что может быть изношенным, микрометром по таблицам допусков. Все негодные элементы заменяют, резиновые и пластиковые элементы – по умолчанию, вне зависимости от их состояния. Те, которым замена не требуется, – тщательно очищаются, в том числе ультразвуком. Если гидротрансформатор (часто он неразборный) признан исправным, то всё равно подлежит промывке маслом под давлением. Для ремонта существует специализированное оборудование.

Собранную коробку проверяют в водяной ванне под давлением на герметичность. Далее – прошивка всей электроники актуальным на данный момент софтом с привязкой к конкретному двигателю. В агрегат заливают рабочую жидкость и отправляют на стенд: проверка работоспособности во всех режимах. Если всё нормально, коробка идет на склад готовой продукции.

Продолжение – на следующей странице.

Страницы
12Следующая страница

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЗиновьев Сергей
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0