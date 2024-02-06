На платном ЗСД в Петербурге зафиксирован рекордный трафик в 71 млн поездок в год

«Автодор»: жители России в 2023 году на 18% стали чаще ездить по платным трассам

В России в 2023 году на платных трассах зафиксировано 285,7 млн проездов, этот показатель превышает аналогичный годом ранее на 17,9%. Прирост в 2022 году составил 13,3%. Такие цифры приводит госкомпания «Автодор».

Отмечается, что на рост показателей повлиял ввод новых платных участков на трассах: М-4 (обходы Аксая и Краснодара в июне), М-12 (Москва — Арзамас в сентябре, Шумерля — Иннополис в ноябре и остальные участки до Казани в декабре).

Максимальное количество проездов пришлось на 12 и 19 августа на пункте взимания платы на 71-м км М-4 в Подмосковье — зафиксировано порядка 80 тысяч проездов, 20 августа на 46-м км трассы М-1 — 58 тысяч проездов, 24 сентября на участке Москва — Электроугли М-12 — 42,1 тысяча и 30 декабря по всей трассе М-12 — 91,2 тысячи проездов.

Отмечается, что жители России намного чаще стали пользоваться и другими платными трассами. В частности, специалисты Северо-Западной концессионной компании зафиксировали рекордный трафик с момента открытия дороги в 2014 году. В частности, во время выходных дней в летнее время 2023 года по трассе проехало более 100 тысяч машин в сутки. Всего за год зафиксирован проезд более 22,5 млн транспортных средств — на 30% больше, чем в 2022 году.

В компании «Магистраль Северной столицы», обслуживающей Западный скоростной диаметр в Петербурге, за 12 лет эксплуатации трассы зафиксировали рекорд годового трафика — 105,6 млн транзакций, или 71,3 млн поездок — на 3,2% больше, чем годом ранее. Что касается планов, то в 2024 году «Автодор» планирует ввести в эксплуатацию обход Твери в составе трассы М-11. Кроме этого, подходят к завершению работы на трассе М-4 в Воронежской и Ростовской областях. Там достроят развязку ЦКАД с Можайским шоссе в районе Малых Вязем и участок Дюртюли — Ачит в составе М-12.

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Источник: kommersant.ru