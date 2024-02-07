Циклон «Ольга» пощекочет нервы москвичам

Циклон «Ольга» в Москве отметится рекордными снегопадами и ухудшением видимости

На Москву надвигается циклон «Ольга», который принесет в столицу рекордные снегопады, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Таким образом проявится влияние теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном, он и вызовет снегопады, которые начнутся с полудня, и ухудшение видимости до 500 метров. Ожидается выпадение осадков до 9-12 мм, что составляет около четверти от обычного месячного показателя.

По словам синоптика, существует вероятность, что снегопады побьют рекорд 29-летней давности, когда в 1995 году зафиксировали 9,5 мм осадков.

И снова плохая погода...

Ожидается, что сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на 7-10 сантиметров и впервые в сезоне достигнут высоты полуметра. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-10 метров в секунду, с порывами 15 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 3-5, по области – минус 2-7оС.

Атмосферное давление упадет до 717 мм ртутного столба, приближаясь к рекордному уровню 1995 года.

Интенсивные осадки в городе ожидаются сегодня (07.02.2024) после 13:00. Возможны сильные порывы ветра, местами метель. Столичный Дептранс предупреждает, что вероятны локальные затруднения в центре города, на ТТК и МКАД.

В связи с прогнозируемым снегопадом городские службы столицы переключились в режим повышенной готовности и мониторят состояние улично-дорожной сети. Автомобилистов просят строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины.

По прогнозу синоптиков, снегопад будет продолжаться до середины ночи четверга.

До этого Москва уже встречалась с циклоном «Ваня», который принес в столицу метель, снежные заносы и гололед. Но ничто не может сравниться со снегопадом на Сахалине, который обрушился на регион в январе. Людям приходилось буквально пробивать тоннели, чтобы выбраться на дорогу.

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Источник: РИА Новости