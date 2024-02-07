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В РЖД поставили точку в инциденте с погибшим котом, которого «высадили» из поезда

РЖД: высадка животных из поездов и пригородных электричек будет под запретом

В РЖД разработали правила в части перевозок животных, согласно которым будет запрещена их высадка из поездов дальнего следования и пригородных электричек. Об этом заявил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников.

В ходе заседания рабочей группы по совершенствованию правил перевозок пассажиров с животными в разных видах транспорта Колесников подчеркнул, что такая мера потребует проведения корпоративных процедур, так как в большей части пригородных компаний, занимающихся железнодорожными перевозками, акционерами являются и субъекты РФ.

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«Правила, которые мы определили, распространяются и на пригородные перевозки», — уточнил заместитель генерального директора компании.

Ранее стало известно, что «дочка» РЖД — Федеральная пассажирская компания (ФПК), изменила порядок действий в ситуациях, когда на поездах дальнего следования обнаруживают животных без владельцев.

Отмечается, что сотрудники поездной бригады предпримут необходимые меры для поиска владельцев питомцев. В их отсутствие животных поместят в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне. На ближайшей станции их передадут дежурным по вокзалу для дальнейшей передачи зоозащитникам.

Этому решению РЖД предшествовал инцидент, получивший широкий общественный резонанс после того, как кота выбросили из поезда в Кирове. Животное впоследствии погибло.

Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН Москва | freepik
07.02.2024
Фото:АГН Москва | freepik
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