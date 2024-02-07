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У «немца» увеличен запас хода, быстрая зарядка и впечатляющая мощность на 952 л.с.

Porsche представила обновленный Taycan с цифровым ассистентом

Немецкий производитель Porsche презентовал обновленную линейку Taycan. В компании подчеркивают, что автомобили этого семейства отличают мощь и динамика, при этом у них увеличенный запас хода и более быстрая зарядка.

Теперь седан Taycan Turbo S способен разогнаться до 100 км/ч всего за 2,4 секунды – этот результат на 0,4 секунды быстрее, чем у предыдущей модели. Мощность силового агрегата Taycan Turbo S составляет впечатляющие 952 л.с. Для сравнения – у предшественника было только 750 л.с. Запаса хода у новых Taycan тоже увеличен, сразу на 35% – до 678 км.

Porsche Taycan Turbo S
Porsche Taycan Turbo S
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Отмечается, что все модели Taycan имеют адаптивную пневмоподвеску и новые передние и задние огни. Кроме того, в базе, в том числе у седана, современная обновленная мультимедийная система. В списке опций: система мониторинга слепых зон, в помощь водителю – цифровой ассистент и системы помощи при вождении.

В начале 2024 года в Porsche представили обновленный Macan, он стал первым электрокроссовером в линейке марки.

Porsche Taycan Turbo S
Porsche Taycan Turbo S

Источник: championat.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Porsche
Количество просмотров 1
07.02.2024
Фото:Porsche
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