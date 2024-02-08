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«Мистера Бина» цитируют в палате лордов Британии

Комика Роуэна Аткинсона обвиняют в умышленном саботаже против электрокаров

Взгляды британского актера Роуэна Аткинсона негативно сказываются на продажах электрокаров. С таким докладом перед членами палаты лордов Британии выступили представители аналитического центра «Зеленый альянс». Новость об этом появилась в британских СМИ.

По словам сотрудников независимой компании, одна из статей Аткинсона, известного по роли мистера Бина, «наносит ущерб» планам правительства по отказу от бензиновых и дизельных автомобилей. В СМИ предположили, что имеется в виду статья комика для издания The Guardian в июле 2023 года. Аткинсон в ней называет электромобили «немного бездушными», а также подвергает критике литий-ионные аккумуляторы, наносящие вред экологии.

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Причем актер подчеркнул, что свои выводы он сделал благодаря ученой степени в области электротехники и электроники. Аткинсон рекомендовал читателям издания «пока воздержаться» от покупки электромобилей, если у них «нет старого дизельного автомобиля».

Спустя неделю The Guardian опубликовала ответ актеру старшего редактора по политике сайта климатических новостей Carbon Brie Саймона Эванса, в котором он предпринял попытку опровергнуть утверждения Аткинсона.

Во время своего выступления перед членами палаты лордов представители «Зеленого альянса» обвинили издание The Guardian в отсутствии профессионализма, а также публикации «первоначально ложных заявлений» Аткинсона из-за непроверенных фактов.

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Источник: vedomosti.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
08.02.2024
Фото:Wikimedia
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