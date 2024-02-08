Циклон «Ольга» спровоцировал массовую аварию в Подмосковье

ДТП на федеральной трассе М-4 «Дон» — столкнулись 29 автомобилей

Днем 7 февраля на 86-м километре федеральной автодороги М-4 «Дон» произошла крупная автомобильная авария. Как сообщила пресс-служба МВД, в инциденте участвовало 29 автомобилей. Увы, при таком массовом характере ДТП редко обходятся без жертв – в этот раз один человек погиб, пострадали еще трое.

ДТП на М-4 «Дон» 7 февраля 2024 года

Сообщается также, что оказавшимся на трассе гражданам была оказана необходимая помощь. Вскоре после происшествия Госавтоинспекция ограничила движение в сторону столицы, организовав объезд через Каширское шоссе, и приступила к установлению всех обстоятельств произошедшего.

ДТП на М-4 «Дон» 7 февраля 2024 года

Сразу после ДТП информации о причинах аварии не было, но довольно часто катализатором таких массовых столкновений становятся снегопады и невнимательность водителей при выборе безопасной дистанции с учетом ограниченной видимости и сложной поверхности под колесами.

ДТП на М-4 «Дон» 7 февраля 2024 года

В эти дни на Московскую область обрушился циклон «Ольга», и в один день (и очень близко по времени) с вышеописанным инцидентом в регионе произошла еще одна массовая авария – на 45-м километре трассы М-8 столкнулись 22 машины...

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: МВД Медиа