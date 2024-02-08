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Второе крупное ДТП произошло в Подмосковье из-за сильнейшего снегопада
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Второе крупное ДТП произошло в Подмосковье из-за сильнейшего снегопада
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Второе крупное ДТП произошло в Подмосковье из-за сильнейшего снегопада

На трассе М-8 в Подмосковье произошло ДТП с участием 22 авто — есть пострадавшие

Еще одно крупное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в Подмосковье из-за сильного снегопада. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

«Авария с участием 22 автомобилей произошла на 45-м километре в сторону Москвы на трассе М-8 "Холмогоры" в городском округе Пушкино. В результате ДТП пострадали четыре человека, погибших нет. В настоящее время движение перекрыто», — уточнил собеседник издания.
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Вместительный багажник и 7,5 с до «сотни» – доступная легковушка на все случаи жизни

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что Москву и область накрыл циклон «Ольга». Он принес рекордные снежные осадки.

Вполне вероятно, что будет побит рекорд 29-летней давности — тогда в 1995 году в осадкомеры попало 9,5 миллиметра, напомнил метеоролог. По словам синоптиков, снегопад продлится до середины ночи четверга.

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Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
08.02.2024
Фото:Depositphotos
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