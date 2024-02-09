Противотуманки могут навредить — показываем, как именно!

«За рулем» объяснил, почему нельзя включать только противотуманные фары

Во время сильных снегопадов правила пользования светотехникой на автомобиле приобретают особое значение. Однако руководствоваться стоит не только ПДД, но и логикой. «За рулем» напомнил водителям, что если на машине включены дневные ходовые огни (ДХО), задние фонари не светятся, и при сниженной видимости движущимся за вами будет сложно вас разглядеть.

Поэтому эффективнее включать ближний свет – по пункту 19.5 ПДД, в дневное время время допустимо пользоваться как ДХО, так и фарами. А дополнительно можно включить противотуманки – пункт 19.4 ПДД этого не запрещает.

Есть и еще одно важное предостережение: не стоит ездить только с противотуманными фарами при выключенном ближнем свете, особенно за городом. Мы показываем это на картинке: разница во времени, когда станут видны автомобили с ближним и противотуманным светом, может растянуться до нескольких секунд.

Разница в работе фар и противотуманок. Во втором случае встречный автомобиль на пригорке становится хорошо различим гораздо позже

Еще пять правил, о которых не стоит забывать в сложных погодных условиях – в новом материале «За рулем»!