Трасса «Москва-Казань»: в этот день зафиксировали самый высокий трафик
Зампред правительства Марат Хуснуллин поделился данными о популярности федеральной трассы М-12 «Восток», которая была открыта для движения от Москвы до Казани 21 декабря 2023 года Президентом России Владимиром Путиным.
С тех пор автомобилисты совершили более 3 млн поездок, что свидетельствует о высокой популярности дороги и в целом доверии к проекту.
Хуснуллин отметил, что самый высокий дневной трафик был зафиксирован в период предновогодних праздников - 30 декабря 2023 года, когда было совершено более 91 тысячи поездок по всей длине трассы.
Вячеслав Петушенко, глава госкомпании «Автодор», подчеркнул, что на трассе М-12 были выявлены наиболее популярные маршруты. Самым востребованным оказался обход города Балашиха в Московской области, где в среднем проходят 22 тысячи автомобилей в сутки, а в пиковые дни - более 42 тысячи.
Вторым по популярности стал участок от Центрального кольца автомобильных дорог до города Орехово-Зуево, где ежедневно проезжают в среднем 17 тысяч машин.
На третьем месте участок от Орехово-Зуево до Петушков, на котором в среднем проходят около 13 тысяч автомобилей в сутки.
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Источник: government.ru
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