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Ввозу автомобилей, растаможенных в странах ЕАЭС, поставили преграду

Правительство уточнило порядок расчета при ввозе машин из стран ЕАЭС с 1 апреля

Такие поставки стали популярны среди физлиц – «профессиональных продавцов» в 2023 году. Автомобили проходили процедуру таможенного оформления на более выгодных условиях, чем в Российской Федерации, что делало данные предложения более конкурентоспособными на нашем авторынке по сравнению с официальными поставками или параллельным импортом.

Однако с 1 апреля недоплаченные налоги (вызванные занижением таможенной стоимости автомобилей из стран ЕАЭС) будут учтены в утильсборе при ввозе автомобилей из стран ЕАЭС, что сделает такие машины непривлекательными для ввоза.

Это решение обеспечит равные условия для всех граждан и компаний, ввозящих транспорт из стран ЕАЭС, независимо от того, где проходит процедура растаможивания.

Изменения затронут только тех, кто растаможивает автомобили за пределами РФ. Для тех, кто проходит эту процедуру в России, ничто не изменится.

Федеральная таможенная служба будет контролировать все расчеты согласно установленной правительством формуле утильсбора.

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Эти меры призваны поддержать официальный бизнес авторитейлеров и стимулировать локализацию отечественного производства. Поток автомобилей из стран ЕАЭС, растаможенных физическими лицами по заниженным инвойсам, препятствовал развитию локального производства автомобилей и автокомпонентов, а также ухудшал условия деятельности официальных продавцов.

Ну а ввезенные таким образом автомобили оставались без гарантийного и сервисного обслуживания от производителей.

Резюмируя, можно отметить, что поставлен дополнительный заслон для тех, кто ввозит импортные автомобили по заниженной таможенной стоимости, в результате чего бюджет недополучает налоги и пошлины.

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
15.02.2024
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