Ввозу автомобилей, растаможенных в странах ЕАЭС, поставили преграду
Такие поставки стали популярны среди физлиц – «профессиональных продавцов» в 2023 году. Автомобили проходили процедуру таможенного оформления на более выгодных условиях, чем в Российской Федерации, что делало данные предложения более конкурентоспособными на нашем авторынке по сравнению с официальными поставками или параллельным импортом.
Однако с 1 апреля недоплаченные налоги (вызванные занижением таможенной стоимости автомобилей из стран ЕАЭС) будут учтены в утильсборе при ввозе автомобилей из стран ЕАЭС, что сделает такие машины непривлекательными для ввоза.
Это решение обеспечит равные условия для всех граждан и компаний, ввозящих транспорт из стран ЕАЭС, независимо от того, где проходит процедура растаможивания.
Изменения затронут только тех, кто растаможивает автомобили за пределами РФ. Для тех, кто проходит эту процедуру в России, ничто не изменится.
Федеральная таможенная служба будет контролировать все расчеты согласно установленной правительством формуле утильсбора.
Эти меры призваны поддержать официальный бизнес авторитейлеров и стимулировать локализацию отечественного производства. Поток автомобилей из стран ЕАЭС, растаможенных физическими лицами по заниженным инвойсам, препятствовал развитию локального производства автомобилей и автокомпонентов, а также ухудшал условия деятельности официальных продавцов.
Ну а ввезенные таким образом автомобили оставались без гарантийного и сервисного обслуживания от производителей.
Резюмируя, можно отметить, что поставлен дополнительный заслон для тех, кто ввозит импортные автомобили по заниженной таможенной стоимости, в результате чего бюджет недополучает налоги и пошлины.
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