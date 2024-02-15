Ford будет делать дешевые электромобили в Мексике, чтобы обогнать китайцев

Ford назвал колоссальной конкурентной угрозой недорогие электрокары из Китая

В руководстве американского концерна Ford Motor Company называют «колоссальной» конкурентной угрозой недорогие электрокары производства Китая. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главного операционного директора подразделения Ford Electric Vehicles Марина Гьяджа.

Гьяджа констатировал, что «китайцы опережают нас в этой технологии», и подчеркнул, что перед тем, как китайские электромобили появятся на американском рынке, Ford нужно «привести себя в форму» и улучшить свои модели. В противном случае – «у нас как компании нет будущего», убежден директор.

Известно, что Ford уже намерен изменить стратегию в части выпуска электромобилей, так как население в США не хочет покупать дорогие модели. Ранее главный исполнительный директор Джим Фарли заявил, что специалисты компании ведут разработки недорогих электрокаров, которые могли бы составить конкуренцию продукции из КНР.

По словам Гьяджа, с целью экономии финансов, чтобы не платить установленную в США пошлину в размере 27,5%, Ford развернет производство в Мексике.

«Если бы я сейчас сидел в Китае и управлял китайским OEM-производителем (Original equipment manufacturer, производителем оригинального оборудования. — РБК), я бы искал землю в Мексике», — сказал директор подразделения.

Такое решение Гьяджа связал с наличием базы поставщиков, низкой стоимостью строительства и рабочей силы, при этом он напомнил про соглашение о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой.

Напомним, китайский концерн BYD Co Ltd по итогам IV квартала 2023 года стал лидером по продажам электромобилей, обогнав Tesla. В период с октября по ноябрь прошлого года было продано 526,4 тыс. электромобилей, для сравнения: Tesla реализовала 484,5 тыс. экземпляров. Начиная с 2018 года американский производитель электрокаров был неоспоримым лидером в этом сегменте.

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Источник: rbc.ru