Популярный в РФ бренд новационных суперкаров на полгода закрыл завод

Премиальный бренд из Китая HiPhi полностью остановил производство автомобилей

Автомобильный бренд сегмента премиум HiPhi остановил производство, согласно инсайдерской информации, простой продлится минимум полгода. Такая информация появилась в китайских СМИ.

Отмечается, что с середины марта текущего года только сотрудники головного офиса в Шанхае будут получать зарплату. Ранее уже подтвердилась информация, что компания HiPhi закрывает автосалоны, у администрации возникли проблемы с выплатой зарплаты персоналу, топ-менеджерам урезают оклады.

HiPhi Z

Автопроизводитель HiPhi продавал на рынке высокотехнологичные и дорогие электрокары с новационным дизайном. Став лидером продаж в категории чуть выше 500 тысяч юаней (6,3 млн рублей по текущему курсу), компания столкнулась с конкуренцией в виде марок Nio, Li Xiang, Xpeng, Avatr, Denza и Zeekr. Несмотря на то что модельный ряд HiPhi расширялся, годовые продажи компании неуклонно падали – в 2023 году было реализовано всего 4,83 тысячи экземпляров.

Известно, что инвестор из Саудовской Аравии проявлял интерес к компании, и у HiPhi был шанс остаться на плаву, но сделка так и не состоялась. В итоге топ-менеджменту пришлось оптимизировать расходы, появилась информация о сокращениях опытных профессионалов и найме молодых специалистов на более низкие зарплаты.

Официального сообщения руководства о наличии проблем так и не появилось, но решение об остановке производства говорит само за себя и красноречиво подтверждает факт финансовых затруднений. Как правило, за этим следует процедура банкротства.

Без инвестора предприятию не удастся исправить ситуацию, стоит отметить, что в экспертном сообществе высоко оценивают функционал электрокаров HiPhi. Это подтверждают и сравнительные зимние тесты, в ходе которых эпатажный «китаец» доказал абсолютное превосходство над остальными марками.

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Источник: quto.ru