Продуманная аэродинамика и модули с матричными дисплеями — старт продаж седана летом

В Сети появились первые тизеры новационного седана Exlantix ES от Chery

Летом 2024 года компания Chery запустит в России продажи первой модели бренда Exlantix – электрического седана ES. В Сети появились первые официальные тизеры новинки.

В Китае продажи этой модели уже стартовали, там она продается под названием Exeed Sterra ES. Ее уникальной особенностью стали ISD модули с матричными дисплеями в переднем бампере. Именно с их помощью автомобиль контактирует с внешним миром.

Exlantix ES

Exlantix ES – это новационная модель с продуманной аэродинамикой, у автомобиля 21-дюймовые колесные диски, тормозная система с шестипоршневыми суппортами и вентиляцией, интеллектуальная пневматическая подвеска и электромагнитная система демпфирования CDC.

Для рынка Китая Exeed Sterra ES сделан в нескольких вариантах, у которых разный состав силового агрегата. В частности, у моноприводных моделей электромотор мощностью 252 или 313 л.с., запаса хода хватает на 550, 605, 720 и 905 км, в зависимости от емкости аккумулятора.

Exlantix ES

Мощность единственной полноприводной версии – 480 л.с., а запас хода – 650 км. Не исключено, что на рынок России привезут полноприводный вариант Exlantix ES. Что касается цены, то на китайском рынке у Sterra ES она составляет 198 800–339 800 юаней (примерно 2,53-4,33 млн рублей по актуальному курсу).

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Источник: rg.ru