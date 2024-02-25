Китайские электромобили «напирают», но с этим нашли способ борьбы
Компактный электрокар «следующего поколения», упомянутый Маском, может представлять собой авто начального уровня стоимостью 25 000 долларов, хотя о цене Маск так ничего и не сказал.
Новинка должна помочь Тесле парировать растущую мощь китайских производителей электромобилей на мировом рынке.
В настоящее время Tesla продает базовую Model 3 за 35 100 долларов.
Стоимость электромобилей является существенным препятствием для их дальнейшего распространения. Недавнее исследование консалтинговой компании Deloitte показало, что стоимость влияет на решения водителей о покупке, особенно в Германии, США и Японии.
Общая стоимость владения электромобилем часто ниже, чем авто с ДВС, из-за экономии на топливе и обслуживании, но электромобили по-прежнему дороже – средняя цена в США составляет 48 800 долларов.
Найти способ снизить цену на электромобили – важнейшая задача для Tesla. Прошлой осенью китайский BYD продал больше электромобилей, чем Tesla, хотя американский автопроизводитель и лидировал по итогам года.
Во время частного разговора с инвесторами Маск заявил буквально следующее: «Китайские автомобильные компании являются наиболее конкурентоспособными в мире. Если не будут установлены торговые барьеры, они в значительной степени уничтожат все остальные автокомпании в мире. И да, их автомобили очень хороши».
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Источник: wired.com
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