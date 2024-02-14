Рассказали, как китайские автомобили чувствуют себя в наши холода

Эксперт развенчал миф о непригодности китайских автомобилей для российской зимы

Большое количество отзывов о выходе из строя электроники в китайских автомобилях в российские морозы связано с увеличенным интересом к этим машинам из-за их массового распространения на рынке, считает независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Он пояснил, что китайские автомобили находятся под пристальным вниманием, и поэтому даже незначительные сбои в электронике становятся предметом широкого обсуждения. Попов подчеркнул, что, по его опыту, китайские машины демонстрируют хорошую работоспособность даже при сильных морозах.

Просто многие забывают, что обязанностью владельца автомобиля является не только его использование, но и должный уход, чтобы он продолжал надежно работать в любых погодных условиях.

И это требование одинаково для всех машин – как дешевых, так и дорогих.

Попов пояснил, что при низких температурах, до -24 градусов, густеет масло в трансмиссии и коробке передач, что может повлиять на работу автомобиля любого производителя, не только китайского.

Он также отметил, что современные китайские автомобили собраны с использованием качественных материалов и способны справиться с российской зимой и действием реагентов. По поводу того, что машины из Поднебесной сильнее ржавеют, так как сделаны из тонкого металла, эксперт говорит, что так было давно, китайцы работают над ошибками, и сейчас уже научились штамповать хороший лист и собирать правильные кузова.

Однако отдельные проблемы у китайских автомобилей все еще остаются. Это стало темой другой нашей публикации. Так, двигатель и коробка передач могут работать не вполне согласованно, встречаются проблемы с откликами команд на дисплеях планшетов и на голосовые команды техника реагирует не всегда правильно.

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Источник: «360»