Перевозчики перечислили неприятные особенности «китайцев»

Сергей Буров рассказал, на что обратить внимание при покупке китайского автомобиля

Качество китайских автомобилей за последние пять лет заметно улучшилось благодаря совершенствованию технологий производства, однако некоторые проблемы всё еще остаются.

Руководитель маркетплейса ПЭК: MALL Сергей Буров отмечает, что при покупке некоторых моделей китайских автомобилей может возникнуть несогласованность работы механизмов двигателя и трансмиссии. Не до конца синхронизированная работа приводит к задержке при переключении передач, что особенно заметно при обгонах, когда необходима быстрая реакция на педаль газа.

Также встречаются проблемы с откликом кнопок и команд на панели управления, особенно на дисплеях планшетов, установленных в китайских автомобилях. При экстремально низких температурах они могут работать некорректно.

Водителям приходится несколько раз нажимать на экран бортового компьютера перед тем, как включить необходимую функцию. Хуже всего дисплеи планшетов работают при экстремально низких температурах – от –15°С.

Перед тем как центр управления запустит двигатель, включит отопительные и другие функции, водителю придется подождать, возможно – несколько минут.

В морозные дни пластик в авто может потрескаться, а на голосовые команды китайская техника реагирует не всегда корректно. Например, если вы захотите опустить переднее левое стекло, вместо него может подняться правое заднее.

На что обратить внимание?

Покупателям рекомендуется оценить качество сборки автомобиля перед приобретением, проверить отклик двигателя на переключение передач, а также обратить внимание на наличие зазоров между кузовными элементами и качество лакокрасочного покрытия.

Необходимо также убедиться в наличии каталога запчастей для выбранной модели, чтобы избежать потом проблем с сервисным обслуживанием. Если информации о каталоге нет, может быть, рациональнее рассмотреть другие автомобили.

Ждать запчастей на китайские машины приходится по 3-5 месяцев, выяснилось в ходе другого исследования. Некоторые покупатели не выдерживают и заказывают детали самостоятельно через друзей и знакомых.