Починить китайский автомобиль в России не так-то просто

«Известия»: водители ждут запчасти для китайских машин до 3–5 месяцев

Ремонт автомобилей китайских марок часто затягивается на срок до пяти месяцев из-за ожидания поставки запчастей из Китая, сообщают водители и представители отрасли.

В дефиците такие детали, как коробки передач, задние крылья и элементы салона, особенно для брендов, только недавно пришедших в Россию, таких как Changan, Li, Zeekr, FAW и BYD. Эти компании еще не успели организовать склады запасных частей и наладить логистику. В результате, если речь не идет о таких широко распространенных марках, как Chery, Geely и Haval, найти и купить нужные детали становится сложным, дорогим и длительным процессом.

Проблема с поставкой деталей подтверждается и в отзывах станций технического обслуживания автомобилей (СТО), где сроки ожидания могут достигать нескольких месяцев, особенно для крупногабаритных деталей, таких как коробки передач и задние крылья, которые дорого перевозить на самолете. Чем более редкая марка и модель, тем сложнее поиск и дольше срок ожидания запчасти. Некоторые владельцы автомобилей из-за длительных задержек даже вынуждены заказывать запчасти самостоятельно, через знакомых.

Сегодня в России порядка 2 тыс. дилерских центров китайских марок в России, согласно данным «Автостата». Однако некоторые производители, например BYD, не имеют официального представительства в стране. Это создает проблемы для неавторизованных сервисных центров, так как процесс обслуживания основан на использовании специального оборудования и дистанционного доступа с ежедневно обновляемыми кодами.

Несмотря на это, ремонт китайских автомобилей в России все же возможен, говорят специалисты, благодаря использованию б/у запчастей и налаженному производству аналоговых комплектующих некоторыми компаниями из России и Белоруссии. Рынок постепенно насыщается качественными запчастями российского производства, что может частично решить проблему дефицита.

Некоторые эксперты считают, что ситуация с поставкой запчастей может улучшиться в ближайшем будущем по мере того, как китайские производители укрепят свои позиции на российском рынке.

Недавнее исследование показало, что в целом китайские автомобили гораздо лучше оснащены оборудованием, чем иномарки из других стран. В среднем у них на 9 функций больше, чем у конкурентов, и предлагаются они уже в стандартной комплектации, а не за доплату. Подогрев руля, бесключевой доступ – все это у «китайцев» чаще всего уже в «базе».

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Источник: «Известия»