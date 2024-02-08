Выяснилось, чем китайские кроссоверы привлекли россиян

Авто.ру: китайские кроссоверы в «базе» имеют на 9 функций больше, чем конкуренты

Китайские модели предлагают более широкий набор оборудования по сравнению с аналогичными моделями других производителей, выяснили специалисты Авто.ру Бизнес, проанализировав пять лидирующих китайских кроссоверов и столько же наиболее популярных моделей других иностранных производителей.

В ходе исследования выяснилось, что китайские автомобили в среднем имеют на 9 функций больше, чем их конкуренты. По среднему числу функций в комплектации китайские кроссоверы опережают городские SUV других брендов в соотношении 59 к 50.

Самым щедрым в плане оснащения оказался Haval Jolion Premium, предлагающий 67 функций. Меньше всего (в сравнении) функций у Chery Tiggo 4 Pro Travel – всего 51. Тем не менее, даже самый технологичный кроссовер не китайского производства, Toyota RAV4 Fashion Plus, имеет всего на три функции больше (54). Наиболее скромным базовым оборудованием обладает Hyundai Creta Classic II – 41 функция.

В китайских автомобилях часто уже в базе представлены функции, которые у других производителей предлагаются только за доплату. Например, на всех китайских кроссоверах установлены рейлинги, которые доступны только на Kia Seltos Style. Электронная приборная панель и климат-контроль также уже есть в начальной комплектации китайских автомобилей.

Как и бесключевой доступ, который у конкурентов из других стран есть только на Toyota RAV4 Fashion Plus и Mazda CX-5 II Exclusive среди всех сравниваемых моделей. Подогрев руля присутствует на всех китайских машинах, в то время как у кроссоверов из других стран он предлагается только на Kia Seltos Style и Nissan Qashqai J11.

Некитайские производители кроссоверов чаще делают акцент на безопасности, предлагая, кроме стандартных подушек безопасности, боковые подушки и шторки. У китайских моделей шторка безопасности встречается только у Chery Tiggo 7 Pro Elite и Сhery Tiggo 4 Pro Travel.

Таким образом, можно отметить, что перевес в основных функциях китайских автомобилей состоит чаще всего в комфорте.

В исследовании участвовали:

В России все чаще налаживают совместные производства с китайскими партнерами. Особенно в этом преуспел «Автотор». Недавно на конвейер предприятия из Калининграда встал полноприводный DFSK ix7. Марка DFSK, в свою очередь, это коллаборация между китайскими компаниями Dongfeng и Sokon. Последняя, кроме автомобилей, выпускает еще и бытовую технику.



