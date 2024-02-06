Представлен большой 7-местный кроссовер с внедорожным потенциалом

Новый семиместный полноприводный кроссовер DFSK ix7 представили официально

Полноприводный DFSK ix7 дополнит линейку семейства автомобилей DFSK на российском рынке, в которой сейчас только семиместный кроссовер DFSK 580.

Напомним, DFSK – совместное предприятие Dongfeng Motor Corporation и Seres Group, а выпускать машины будут на заводе в Калининграде по соглашению, заключенному между компаниями «Моторинвест» и «Автотор».

DFSK ix7 – большой и мощный автомобиль для тех, кто ищет просторный и универсальный SUV с внедорожным потенциалом. Он удобен как для коротких поездок в городе, так и для длительных путешествий за пределами мегаполиса.

Габариты новинки: длина – 4930 мм, ширина – 1935 мм, колесная база – 2810 мм. Объем багажного отделения варьируется от 375 до 2215 литров.

Под капотом кроссовера 2-литровый турбодвигатель мощностью 231 л.с., который работает в паре с классическим гидромеханическим автоматом. Автомобиль полноприводный с имитацией блокировки дифференциала, что позволяет ему неплохо чувствовать себя и на бездорожье.

Передние сиденья DFSK ix7 с функцией обогрева и вентиляции оснащены электрорегулировками с памятью настроек (12 регулировок водительского и 4 – пассажирского сидений). В среднем ряду ix7 есть продольная регулировка и регулировка угла наклона спинки.

В автомобиле среди прочего оснащения есть двухзонный климат-контроль, интерьерная подсветка, аудиосистема с 9 динамиками и 12,3-дюймовыйэкран мультимедиа.

За помощь водителю отвечают: система контроля слепых зон, система удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, система автономного экстренного торможения и т. д.

На начальном этапе новинка будет доступна только в топовой комплектации Journey, о старте продаж в России сообщат дополнительно.

Также вскоре «Моторинвест» представит переднеприводный кроссовер DFSK ix5 с 1.5-литровым мотором в 137 л.с. и вариатором. Кстати, бренд Dongfeng Sokon долгое время оставался единственным китайским брендом, поставлявшим в Европу машины с ДВС.

Источник, фото: «Моторинвест»