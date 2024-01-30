Dongfeng будет выпускать в России кросс-купе и полноприводный кроссовер

В Калининграде будут собирать новые кроссоверы Dongfeng Sokon ix5 и ix7

«Моторинвест» (дистрибьютор легковых Dongfeng) и «Автотор» заключили соглашение о производстве первой партии автомобилей Dongfeng Sokon (DFSK) на заводе в Калининграде.

В линейку авто войдут два бензиновых кроссовера: переднеприводный купе-кроссовер DFSK ix5 (сопоставим с Haval F7x и Geely Tugella) и семиместный полноприводный DFSK ix7 (немного уступает премиальному Exeed VX). До сих пор на нашем рынке был представлен лишь семиместный кроссовер DFSK 580.

DFSK ix5

Больше подробностей не приводится, но изданию «Китайские автомобили» стало известно, что «младший» кроссовер получит у нас одну комплектацию Premium и 1.5-литровый мотор мощностью 137 л.с., который сочетается с вариатором. Полноприводный DFSK ix7 будет оснащаться 2-литровым турбомотором (231 л.с.) и классическим 6-диапазонным автоматом.

Продажей и техническим и гарантийным обслуживанием выпущенных машин займется «Моторинвест». На этой компании будет также поставка запчастей и деталей для российских покупателей.

DFSK (Dongfeng Sokon) – совместное предприятие Dongfeng Motor Corporation и Seres Group, созданное 27 июня 2003 года. Концерн Seres Group кроме автомобилей и мотоциклов, выпускает бытовую технику и автокомпоненты.

DFSK ix7

Автомобили линейки Dongfeng Sokon выделяются строгим дизайном, без вычурностей. Бренд DFSK долгое время оставался единственным китайским брендом, представлявшим на европейском рынке только автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Ранее эксперты рассказали, что сможет снизить стоимость китайских автомобилей, представленных на российском рынке. Все ждут особые договоренности между Россией и Китаем по снижению ставки утилизационного сбора или налоговой нагрузки на дилеров.

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Источник: Dongfeng