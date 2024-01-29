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Эксперты рассказали, что поможет снизить цены на китайские авто

Снизить цены на китайские авто может уменьшение утильсбора или налога для дилеров

Доля китайских автомобилей на российском рынке новых легковых машин в прошлом году уже превысила 50%, по подсчетам «Автостата». Средняя цена китайской машины в сентябре-октябре составила 3,4 млн рублей. При средней зарплате в России 70 тыс. рублей (по Росстату) гражданину потребуется 48 месяцев, не тратясь ни на какие прочие расходы, чтобы приобрести такой автомобиль.

Можно воспользоваться автокредитом, однако рост процентных ставок и усложнение условий кредитования сделали это очень затратным и невыгодным.

Все ждут снижения цен, что было бы логичным шагом при затоваривании. Но цены на автомобили начнут снижаться, когда переизбыток превысит 500 тысяч, что, вероятно, произойдет не ранее четвертого квартала, считают экономисты.

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Снижение цен может произойти также благодаря договоренностям между властями России и Китая, включая уменьшение утилизационного сбора или налоговой нагрузки для дилеров.

В случае отсутствия компромисса дилеры могут начать поставлять автомобили из Китая в Россию через Беларусь, Казахстан и Армению, которые входят в Таможенный союз и не взимают таможенных сборов при поставках в Россию. Таким образом, цена машины может быть ниже.

Ожидается, что отечественные автопроизводители, сталкиваясь с ростом издержек, также вынуждены будут повышать цены на свои автомобили, конкурируя с китайскими компаниями.

При этом китайские производители постепенно заполняют российский рынок, используя не только импорт, но и размещая производство на освободившихся площадях после ухода некоторых брендов. Это может привести к снижению или замедлению темпов роста цен на китайские автомобили при условии их локализации. Кроме того, с увеличением локализации российских комплектующих в китайских автомобилях, они могут быть признаны отечественными.

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Источник: Прайм

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За РулемАлексеева Елена
29.01.2024
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