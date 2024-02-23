Этот автомобиль сам заряжается за 15 минут и может заряжать других

Обновленная модель Zeekr 001 появится в Китае 27 февраля

Рестайлинговый Zeekr 001 построен на платформе 800 В и имеет на борту два электронных двигателя суммарной мощностью 580 кВт, батарею CATL Qilin и другие усовершенствования.

Габариты модели всё те же: 4977/1999/1545 мм в длину, ширину и высоту, при колесной базе 3005 мм.

Zeekr 001

Обновленный лифтбек сохранит прежний дизайн с фарами в форме пары когтей, внешне добавится только лазерный радар в верхней центральной части ветрового стекла, который будет поддерживать технологию автономного вождения.

Автомобиль оснащен новыми многоспицевыми колесными дисками из алюминиевого сплава. Цвета тормозных суппортов модели – оранжевый и серый.

В салоне цифровая приборная панель и большой центральный сенсорный экран диаметром 15 дюймов. Он может поворачиваться к водителю или пассажиру переднего сиденья.

Обновленная модель будет оснащена высоковольтной зарядкой, что позволит заряжать аккумулятор с 10 до 80% за 15 минут.

Zeekr 001

Автомобиль предложат как в заднеприводной, так и в полноприводной версии. Одномоторная заднеприводная версия будет иметь максимальную мощность 310 кВт и запас хода до 705 км. Суммарная мощность двухмоторного полноприводного варианта будет достигать 580 кВт, а запас хода составит 656 км.

Новый Zeekr 001 можно также использовать для зарядки других автомобилей с функцией V2V.

Напомним, что Zeekr – премиальный суббренд электромобилей концерна Geely.

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Источник: carnewschina.com