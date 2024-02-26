Новые правила обернутся ростом цен: в РФ изменят сертификацию электрокаров

В Автостате объяснили, почему в РФ на миллионы рублей подорожают электрокары

Изменение правил сертификации электромобилей и гибридов, не указанных в перечне брендов, разрешенных к ввозу по схеме параллельного импорта, спровоцирует рост цен на них. Об этом аналитическому агентству «Автостат» рассказала директор департамента продаж AGR Грацин Беленова.

«При этом спрос на такие автомобили будет стабильным и растущим, поскольку данная ниша все еще находится на этапе становления», – подчеркнула эксперт.

Руководитель пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев сообщил, что повышение цен ожидается от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей. Вполне вероятно, что с ростом цен сократится количество покупателей электромобилей или гибридов иностранного производства.

«К сожалению, ужесточение правил ввоза негативно отразится на стоимости для конечных потребителей, вырастет количество "серых" схем», — убежден основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль.

На спросе в этом сегменте такая мера отразится самым негативным образом. Хотя будет преувеличением сказать, что до настоящего момента наблюдался ажиотаж. Как правило, жители России приобретают электрокары в качестве второго транспортного средства для семьи. По этой причине их доля на российском рынке составляет порядка 1,5% от общей доли автомобилей, резюмировал Мигаль.

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Источник: autostat.ru