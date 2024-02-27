От 14 лет и старше: этим компактным автомобилем могут управлять даже подростки

Micro Mobility презентовала на Женевском автосалоне электрокар для подростков

Компания Micro Mobility Systems из Швейцарии презентовала на Женевском автосалоне серийную версию компактного электромобиля Microlino Lite. Новинка примечательна тем, что в ряде стран Европы подростки в возрасте 14 лет и старше, имеющие права на управление мопедами, смогут управлять таким автомобилем.

Электрокар способен развить максимальную скорость 45 км/ч, в длину Microlino Lite всего 2,5 м, а его вес не превышает 600 кг. Пиковая мощность электромотора — 12 л.с., одного заряда батареи емкостью 5,5 кВтч хватит примерно на 100 км, с более крупным аккумулятором емкостью 11 кВтч дальность хода можно увеличить до 177 км.

Microlino Lite

Примечательно, что компактному кроссоверу для парковки потребуется столько же места, сколько для трех Microlino Lite. Причем, благодаря небольшому весу мини-электромобиль потребляет значительно меньше энергии, чем обычный электромобиль.

Электромобили будут доступны в лизинг за 156 евро в месяц (15,6 тысячи рублей) на 48 месяцев с ограничением по пробегу в 5 тыс. км в год. Производство Microlino Lite наладили на севере Италии, в городе Турине. Возможность управлять таким электрокаром с 14 лет есть у подростков Франции и Италии, а с 15 лет — у молодежи Швеции, Германии, Австрии и Испании.

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Источник: iz.ru