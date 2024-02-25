Этот крошечный автомобиль идеально подойдет для крупных городов

Швейцарская фирма Microlino планирует продвигать свой электрический квадрицикл

Швейцарская компания Microlino готовится представить свой электрический квадрицикл на британском рынке, сообщает Autocar.

Впервые представленный на автосалоне в Женеве в 2016 году, Microlino поступил в производство в 2022 году. С тех пор компания расширила свою деятельность по всей континентальной Европе и выпустила свой 1000-й автомобиль в июне 2023 года.

Microlino

Microlino оснащен электродвигателем мощностью 17 л. с. и развивает максимальную скорость 90 км/ч. Он имеет три варианта аккумуляторов: 5,5 кВтч с запасом 93 км, 10,5 кВтч с запасом 177 км, 15 кВтч с запасом 228 км.

К концу 2024 года Microlino планирует поставить в Великобританию 300 автомобилей.

Microlino будет ориентирован на частных покупателей и малый бизнес, позиционируясь как второй автомобиль для ежедневных поездок и выполнения поручений. Длина автомобиля составляет всего 2 метра. Стоимость Microlino в Европе начинается от 17 990 евро.

Microlino поставляется с USB-зарядными портами и информационно-развлекательной панелью.

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Источник: Autocar