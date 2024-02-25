Этот крошечный автомобиль идеально подойдет для крупных городов

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Швейцарская фирма Microlino планирует...

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Швейцарская фирма Microlino планирует продвигать свой электрический квадрицикл

Швейцарская компания Microlino готовится представить свой электрический квадрицикл на британском рынке, сообщает Autocar.

Впервые представленный на автосалоне в Женеве в 2016 году, Microlino поступил в производство в 2022 году. С тех пор компания расширила свою деятельность по всей континентальной Европе и выпустила свой 1000-й автомобиль в июне 2023 года.

Microlino
Microlino
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Microlino оснащен электродвигателем мощностью 17 л. с. и развивает максимальную скорость 90 км/ч. Он имеет три варианта аккумуляторов: 5,5 кВтч с запасом 93 км, 10,5 кВтч с запасом 177 км, 15 кВтч с запасом 228 км.

К концу 2024 года Microlino планирует поставить в Великобританию 300 автомобилей.

Microlino будет ориентирован на частных покупателей и малый бизнес, позиционируясь как второй автомобиль для ежедневных поездок и выполнения поручений. Длина автомобиля составляет всего 2 метра. Стоимость Microlino в Европе начинается от 17 990 евро.

Microlino поставляется с USB-зарядными портами и информационно-развлекательной панелью.

Источник: Autocar

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Wikimedia
25.02.2024
Фото:Wikimedia
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