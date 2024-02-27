У Exeed Sterra ES внушительный запас хода, но его продажи в КНР не впечатляют

На рынке Китая провалились продажи нового седана Exeed Sterra ES от Chery

Продажи нового седана Exeed Sterra ES стартовали на рынке Китая в конце 2023 года, но прогнозы маркетологов не оправдались и ожидаемого фурора не произошло.

Предзаказы на Sterra ES начали оформлять в ноябре прошлого года, на рынок седан вышел в декабре. Но к концу года было продано всего 740 экземпляров. Продажи января тоже были неутешительными – 504 автомобиля. Первый месяц года априори неудачен для продаж, а с учетом того, что я феврале китайцы отмечают Новый год, на рост продаж в этом месяце тоже не стоит рассчитывать.

Exeed Sterra ES

Генеральный директор маркетингового центра Xingtu (Exeed) Хуан Чжаоген ранее выразил надежду, что линейка Sterra станет новым импульсом для развития бренда, а седан Sterra ES войдет в топ-5 самых продаваемых моделей в сегменте электрокаров. Также в руководстве компании ставили планы войти в тройку лидеров, но очевидно, что текущих показателей явно недостаточно для реализации этой цели. Продажи должны составлять более 5000 единиц в месяц.

Отмечается, что на старте разработок Sterra ES в сегменте было мало моделей, но к старту продаж на рынок вышли другие производители, и конкуренция усилилась, а в будущем она выйдет на новый уровень. В частности, кроме американской Tesla Model 3 есть также Zhijie S7, Zeekr 007, также готовится к своему дебюту на рынке Xiaomi SU7.

В Китае Exeed Sterra ES предлагается в нескольких вариантах силовой установки. У моноприводных под капотом электромотор мощностью 252 или 313 л.с., запас хода в зависимости от емкости аккумулятора составляет 550, 605, 720 и 905 км. Полноприводная модификация предполагает 480 л.с., запас хода – 650 км. Цена на Exeed Sterra ES стартует от 198 800 юаней (примерно 2,54 млн рублей по текущему курсу).

На прошлой неделе анонсировали начало выпуска кроссовера Exeed Sterra ET, обе модели из Китая появятся и на рынке России – под брендом Exlantix.

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Источник: dongchedi.com