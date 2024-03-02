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Как автомобиль Кia помог «солнцу взойти»

Возможности Kia EV9 продемонстрировали c помощью специальной установки

Чтобы показать возможности технологии «автомобиль-загрузка» (V2L) своего нового флагмана Kia EV9, компания Kia осветила один из самых темных районов Норвегии с помощью новейшей установки.

Светодиодный диск диаметром пять метров питался от электрического кроссовера, помогая «солнцу взойти» в стране, где оно редкий гость зимой.

Kia провела эту впечатляющую рекламную кампанию совместно с креативным агентством Innocean.

Kia EV9
Kia EV9
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«Эта технология позволяет электромобилям играть еще большую роль в нашей жизни, будь то кемпинг, источник энергии для мобильного офиса или даже часть общественной сети», — говорит Дэвид Хилберт, руководитель отдела маркетинга Kia Europe.

Световой диск установили ​​в кемпинге Рэмптон в 35 км к юго-западу от Осло. Горящее «временное солнце» можно было увидеть на расстоянии нескольких километров. Говорят, что одного заряда аккумулятора EV9 хватило, чтобы доехать из Осло в Рэмптон, обеспечивать в течение 24 часов питанием огромный светодиодный диск, а затем вернуться в Осло с достаточным запасом энергии в «баке».

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Функция V2L является стандартной для EV9. Она дает возможность использовать зарядный порт в качестве розетки на 220 В, которая способна подавать электроэнергию очень долгое время благодаря высокой емкости аккумулятора (99,8 кВт*ч).

Другие возможности двунаправленной зарядки включают функции «автомобиль-дом» (V2H) для электроснабжения дома, «автомобиль-сеть» (V2G) для подачи электроэнергии в общественную сеть или «автомобиль-автомобиль» для подзарядки другого электрокара.

Впрочем, рестайлинговый Zeekr 001 также способен поделиться энергией с другим электрокаром, имея на борту функцию V2V.

Источник: auto-medienportal.net

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За РулемАлексеева Елена
Фото:KIA
Количество просмотров 3
02.03.2024
Фото:KIA
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