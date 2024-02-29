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Названы марки машин, больше всего радующие своих владельцев

J.D. Power опубликовало список авто, которыми наиболее довольны их владельцы

Агентство J.D. Power на своем сайте представило список электрокаров, которыми наиболее довольны их владельцы.

В рамках исследования машины были разделены по ценовой категории. Так, удалось установить, что в массовой и премиальной группах в топе электрокары BMW. В списке премиум-авто первое место занимает BMW i4. На второй и третьей строчках находятся модели Rivian: пикап R1T и кроссовер R1S. Также в пятерку лидеров вошли Tesla Model 3 и Model Y.

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В массовом сегменте на первом месте электрокар Mini Cooper. Далее следуют Ford Mustang Mach-E и Ionqi 6. В пятерку лучших вошли также Nissan Airya и Chevrolet Bolt.

В агентстве прибавили, что 39% опрошенных, недавно пересевших на электрокары, хотели бы сменить их на гибрид или машину с ДВС из-за сложностей с общественными зарядными станциями. Однако автовладельцы, которые ездят уже на втором или третьем электромобиле, менее охотно (19%) отказались бы от такой машины.

Ранее сообщалось, что АВТОВАЗ выпустил первую партию серийных Lada Vesta с вариатором и модернизированным мотором 1.8 Evo.

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Источник: www.jdpower.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
29.02.2024
Фото:Depositphotos
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