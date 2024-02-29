Названы марки машин, больше всего радующие своих владельцев
Агентство J.D. Power на своем сайте представило список электрокаров, которыми наиболее довольны их владельцы.
В рамках исследования машины были разделены по ценовой категории. Так, удалось установить, что в массовой и премиальной группах в топе электрокары BMW. В списке премиум-авто первое место занимает BMW i4. На второй и третьей строчках находятся модели Rivian: пикап R1T и кроссовер R1S. Также в пятерку лидеров вошли Tesla Model 3 и Model Y.
В массовом сегменте на первом месте электрокар Mini Cooper. Далее следуют Ford Mustang Mach-E и Ionqi 6. В пятерку лучших вошли также Nissan Airya и Chevrolet Bolt.
В агентстве прибавили, что 39% опрошенных, недавно пересевших на электрокары, хотели бы сменить их на гибрид или машину с ДВС из-за сложностей с общественными зарядными станциями. Однако автовладельцы, которые ездят уже на втором или третьем электромобиле, менее охотно (19%) отказались бы от такой машины.
Ранее сообщалось, что АВТОВАЗ выпустил первую партию серийных Lada Vesta с вариатором и модернизированным мотором 1.8 Evo.
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Источник: www.jdpower.com
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