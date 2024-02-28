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«На автомате»: Vesta получила долгожданную функцию

Lada Vesta с обновленным мотором и новой коробкой CVT встала на конвейер

АВТОВАЗ выпустил первую партию серийных Lada Vesta с вариатором и модернизированным мотором 1.8 Evo (122 л.с.).

«Новый силовой агрегат прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, при этом электронные системы управления двигателем и трансмиссией специально откалиброваны под Lada Vesta», – говорится в сообщении производителя.
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Lada Vesta с вариатором
Lada Vesta с вариатором

Чтобы установить вариатор, пришлось модернизировать топливную и тормозную системы автомобиля, появилась новая опора силового агрегата.

Вариатор будут устанавливать на всю линейку семейства Vesta: седан, седан Cross, SW и SW Cross.

О ценах, комплектациях и сроках начала продаж обещают сообщить дополнительно.

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов ранее говорил, что первые поставки Lada Vesta с вариатором могут начаться в марте 2024 года. Известно, что это вариатор WLY китайского производства, а о новом моторе мы уже подробно рассказывали.

Если коротко, то объем внесенных изменений в двигатель был настолько внушительным, что ему дали название 1.8 Evo. Увеличилось количество деталей (на 25), поршни теперь «безвтыковые», а у блока цилиндров появились дополнительные ребра жесткости.

Лада с движком 1.8 и вариатором — проверили, как она едет!

Недавно на семейство Lada Vesta вернули функцию круиз-контроля. Первые такие машины уже стоят в салонах дилеров. Также возобновлен выпуск Весты и Гранты с двумя подушками безопасности.

Источник: АВТОВАЗ

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За РулемАлексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 3
28.02.2024
Фото:АВТОВАЗ
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