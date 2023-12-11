АВТОВАЗ представил обновленный двигатель 1.8 – все подробности!

У Весты появился двигатель 1.8 Evo, в котором 25 новых деталей

В Тольятти на заводе АВТОВАЗ прошла презентация модернизированного двигателя объемом 1,8 литра. Фактически это хорошо известная бензиновая четверка мощностью 122 л.с. (мощность осталась прежней), что ставили на Весту и XRAY.

Но объем изменений во флагманском агрегате, который с начала выпуска в 2016-м вызвал немало нареканий, оказался значительным, поэтому ему дали собственное название – 1.8 Evo.

Надо сказать, что это уже второй этап модернизации – в 2021 двигатель избавили от подпортившего ему репутацию масложора и подправили еще пару нюансов. Но работы осталось немало.

Вот краткий список изменений в 1.8 Evo по сравнению с прежней версией:

Появилось 25 новых деталей

Поршни стали «безвтыковыми» (не «встречаются» к клапанами)

Блок цилиндров с дополнительными ребрами жесткости и бобышками для крепления промопоры приводного вала

В поддоне картера – противоотливные ребра

Поддон адаптирован для стыковки с вариатором

Топливные форсунки с увеличенной на 30% производительностью

Новые полиамидные топливные трубки увеличенного диаметра с участком переменного сечения

Новая крышка головки цилиндров

«Важная часть проведенной работы – поиск новых поставщиков на многие компоненты, от форсунок до ремня ГРМ», – заметил побывавший на презентации главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Официально подтверждено, что в декабре АВТОВАЗ соберет 25 экземпляров Vesta 1.8 CVT (новый двигатель 1.8 в паре с вариатором), но они предназначаются для испытаний.

А серийное производство стартует с января. Кроме того, в конце 2024 года планируется начать сборку Весты 1.8 с новой 6-ступенчатой МКП.

Источник: Максим Кадаков