Разгоняется до 100 км/ч меньше, чем за секунду: Маск о новой Tesla Roadster

Илон Маск: Tesla Roadster разгоняется до 100 км/ч меньше, чем за секунду

Бизнесмен Илон Маск в соцсети заявил, что новая Tesla Roadster может разгоняться до 60 миль в час (96 км/ч) меньше, чем за секунду. При этом он отметил, что эта способность — «наименее интересная часть».

Маск подтвердил, что стадия проектирования модели уже пройдена, дизайн авто также окончательно согласован. По словам бизнесмена, «другого такого автомобиля, [как Tesla Roadster], больше никогда не будет, если его вообще можно назвать автомобилем». Также он заявил, что презентация новинки «станет самой яркой в истории». Она запланирована на 2024 год, поставки стартуют в 2025-м.

Планируется, что полноприводная модель сможет разгоняться до более 250 миль в час (402 км/ч) и преодолевать 620 миль на одной зарядке (997 км/ч). Стоимость новинки варьируется от $200 тыс. до $250 тыс.

Ранее «За рулем» сообщал, что Lada Vesta с обновленным мотором и новой коробкой CVT встала на конвейер.

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Источник: Х (бывший Twitter) (заблокирован в России)