«Автостат» назвал самые популярные модели электромобилей в России

Аналитики Автостата подсчитали, сколько электрокаров зарегистрировано в России

Количество электромобилей в России по состоянию на 1 января 2024 года насчитывало 39,1 тысячи экземпляров. Такие данные, полученные в ходе подготовки отчета «Парк ТС в РФ на 01.01.2024 г.», обнародовали специалисты аналитического агентства «Автостат».

Выяснилось, что на долю электрокаров приходится только около 0,1% от общего количества легковых автомобилей в стране. При этом отмечается, что «электропарк» показывает динамику роста — за последние полгода он увеличился в 1,5 раза.

Что касается брендов, то порядка 40% зарегистрированных электромобилей принадлежит японской марке Nissan — 15 тысяч единиц. На втором месте расположилась американская Tesla, на ее долю приходится 14% (5,5 тыс. единиц). Третью строчку рейтинга занимает китайский Zeekr (3,7 тыс. шт.), на четвертом месте немецкий Volkswagen (2,5 тыс. шт.). Замыкает топ-5 Evolute с 2,2 тыс. экземпляров.

электромобилей прочих марок зарегистрировано менее 1,5 тыс. Самой популярной моделью электрокаров в России является Nissan Leaf. Его показатель – 14,9 тыс. зарегистрированных единиц. Затем идут Zeekr 001 (2,9 тыс. штук), две модели Tesla – Model 3 и Model Y (2,2 и 1,6 тыс. штук соответственно). В пятерку лидеров попал также Volkswagen ID.4 (1,6 тыс. штук). На долю Evolute i-PRO и Porsche Taycan приходится более 1 тыс. штук.

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Источник: autostat.ru