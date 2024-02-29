Предотвратить коллапс: Собянин озвучил ключевые цели развития транспортной сферы
Транспортная инфраструктура Москвы является одной из передовых и лучших в мире по многим показателям. В рамках представленной недавно Программы развития московского транспорта власти столицы намерены завершить комплекс работ, старт которых был дан еще в 2010 году.
В настоящее время введен в эксплуатацию речной вид транспорта, причем на круглогодичной основе, для пассажиров открыто движение по Большой кольцевой линии (БКЛ), появились новые станции метро, обновлен парк наземного городского транспорта, совершенствуются мобильные сервисы и услуги.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что это «наиболее амбициозная программа, которую предстоит реализовать в ближайшие годы».
«В 2010 году мы ставили перед собой цель — предотвратить транспортный коллапс и в максимально короткие сроки решить накопившиеся проблемы», — написал в своем блоге столичный глава.
В результате планируемых изменений москвичи станут меньше тратить время на передвижение в пассажирском транспорте. Свыше 2,5 млн человек смогут экономить более 20 минут в день, а поездки на 15-35% станут быстрее, свыше 800 тысяч человек сэкономят более 30 минут, благодаря тому что их поездки станут быстрее на 30-40%.
В самое ближайшее время планируется начать реализацию мер по развитию рельсового каркаса, внедрению современных технологий и искусственного интеллекта, а также по дальнейшей электрификации транспорта.
По словам Собянина, за 10 лет в Москве в три раза снизилось количество смертельных ДТП. А уровень социального риска в столице (количество погибших на 100 тысяч населения) за 2023 год составил всего 2,3. Это один из лучших показателей в России из всех субъектов, и этот показатель соответствует уровню мировых столиц.
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Источник: iz.ru
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