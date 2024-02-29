Предотвратить коллапс: Собянин озвучил ключевые цели развития транспортной сферы

Мэрия Москвы реализует амбициозные планы по развитию транспортной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура Москвы является одной из передовых и лучших в мире по многим показателям. В рамках представленной недавно Программы развития московского транспорта власти столицы намерены завершить комплекс работ, старт которых был дан еще в 2010 году.

В настоящее время введен в эксплуатацию речной вид транспорта, причем на круглогодичной основе, для пассажиров открыто движение по Большой кольцевой линии (БКЛ), появились новые станции метро, обновлен парк наземного городского транспорта, совершенствуются мобильные сервисы и услуги.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что это «наиболее амбициозная программа, которую предстоит реализовать в ближайшие годы».

Сергей Собянин

«В 2010 году мы ставили перед собой цель — предотвратить транспортный коллапс и в максимально короткие сроки решить накопившиеся проблемы», — написал в своем блоге столичный глава.

В результате планируемых изменений москвичи станут меньше тратить время на передвижение в пассажирском транспорте. Свыше 2,5 млн человек смогут экономить более 20 минут в день, а поездки на 15-35% станут быстрее, свыше 800 тысяч человек сэкономят более 30 минут, благодаря тому что их поездки станут быстрее на 30-40%.

В самое ближайшее время планируется начать реализацию мер по развитию рельсового каркаса, внедрению современных технологий и искусственного интеллекта, а также по дальнейшей электрификации транспорта.

По словам Собянина, за 10 лет в Москве в три раза снизилось количество смертельных ДТП. А уровень социального риска в столице (количество погибших на 100 тысяч населения) за 2023 год составил всего 2,3. Это один из лучших показателей в России из всех субъектов, и этот показатель соответствует уровню мировых столиц.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: iz.ru